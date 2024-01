Lập nhóm Telegram với hơn 15.000 thành viên để môi giới mại dâm

TPO - Cơ quan Công an xác định, đường dây môi giới mại dâm online này có khoảng hơn 15.000 thành viên, tài khoản tham gia; trong đó có khoảng 30 đối tượng là gái bán dâm hoạt động tại Đà Nẵng…

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án “Môi giới mại dâm” online hoạt động trên địa bàn, bắt 2 đối tượng có liên quan.

Trước đó, khoảng tháng 8/2023, Công an TP. Đà Nẵng sự phát hiện đường dây môi giới mại dâm qua mạng do đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (35 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cầm đầu, điều hành đường dây mại dâm online thông qua ứng dụng Telegram. Riêng đối tượng Trần Quang Việt (31 tuổi, trú thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) có vai trò giúp sức đắc lực.

Các đối tượng tạo lập nhiều trang, group trên ứng dụng Telegram để tìm kiếm gái bán dâm, đăng hình quảng bá gái bán dâm, tương tác với khác những người có nhu cầu mua dâm để thực hiện hành vi môi giới mại dâm nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 22/12/2023, Công an thành phố cho xác lập chuyên án đấu tranh. Đến 18h30 ngày 18/1, các lực lượng đã tiến hành quả tang 1 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Y., đường Dương Đình Nghệ ( An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Đối tượng bán dâm nằm trong đường dây do Khoa cầm đầu.

Ban Chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Khoa – có vai trò chủ mưu, cầm đầu và Trần Quang Việt với vai trò đồng phạm giúp sức cho Khoa. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, khoảng 200 trang tài liệu, dữ liệu điện tử được trích xuất liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm…

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 6/2021 đến nay, Nguyễn Đăng Khoa đã tạo lập các trang, nhóm, group Telegram có tên “H.Đ.P Đà Nẵng”, “H.Đ.P Đà Nẵng - nhóm VIP”, “H.Đ.P - Tổng hợp thông tin, hình ảnh” và “H.Đ.P - Thông báo kiểm định” để thực hiện hành vi môi giới mại dâm trên không gian mạng. Khoa trực tiếp điều hành và thuê đối tượng Trần Quang Việt để giúp cho Khoa trong việc quản lý điều hành các hoạt động môi giới mại dâm nhằm thu lợi bất chính.

Hằng ngày, Khoa và Việt sử dụng các tài khoản và ứng dụng Telegram để tuyển mộ, lôi kéo các gái bán dâm; tương tác, đăng bài, hình ảnh quảng bá các gái bán dâm trên các nhóm, group Telegram do Khoa, Việt quản lý. Khoa thuê khách sạn tại trên đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc để tập trung nhiều gái bán dâm tại nhiều tỉnh thành khác nhau đến cư trú tại đây để thuận tiện cho việc điều hành, phục vụ hoạt động môi giới mại dâm.

Đến thời điểm triệt phá, Công an đã xác định nhóm Telegram “H.Đ.P” có khoảng hơn 15.000 thành viên, tài khoản tham gia, khoảng hơn 30 đối tượng là gái bán dâm do Khoa và Việt quản lý.

Đáng chú ý, giá bán dâm dao động từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/lượt. Khoa và Việt thu lợi bất chính từ việc môi giới mại dâm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.