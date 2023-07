Bắt giữ chủ quán cà phê 'hành nghề' môi giới mại dâm

TPO - Kiểm tra hành chính đột xuất 3 nhà nghỉ tại đường Ngự Bình và đường Trần Nhân Tông, TP Huế, lực lượng công an phát hiện 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Qua điều tra, công an xác định Đặng Văn Sơn (trú phường Trường An, Huế) là người đứng ra môi giới mua bán dâm tại các nhà nghỉ kể trên.