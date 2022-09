Cảnh sát bắt quả tang hai cặp mua bán dâm ngay tại phòng hát karaoke

TPO - Bất ngờ kiểm tra quán Karaoke DJ Club ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, cảnh sát phát hiện nhiều cặp đôi "mây mưa".

Cụ thể, rạng sáng 1/9, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì phối hợp Công an huyện Bình Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke DJ Club ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Trần Thị Hằng (SN 1994) quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong phòng hát Karaoke Vip 3 có 2 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm gồm N.V.G (SN 1995, ở Mê Linh, Hà Nội) và H.H (SN 2007, ở TP Hòa Bình, Hòa Bình (nhân viên của quán); N.H.Q (SN 2000) ở Mê Linh, Hà Nội và B.T.N.M (SN 2002) ở Hàm Yên, Tuyên Quang, (nhân viên của quán).

Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc và đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.