Lao động Việt Nam gặp rủi ro ở nước ngoài được hỗ trợ thế nào?

TPO - Từ 15/9, người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ tài chính nếu gặp tai nạn, bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn...

Người lao động phải về nước sớm được hỗ trợ bao nhiêu?

Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg quy định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước có hiệu lực từ ngày 15/9, với nhiều chính sách mới nhằm bảo vệ và hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo quyết định này, người lao động buộc phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng sẽ được hỗ trợ tài chính tùy theo từng trường hợp.

Nhiều chính sách mới hỗ trợ người Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng từ ngày 15/9. Ảnh minh họa: Phan Thiên.

Cụ thể, trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc sẽ được hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng/trường hợp.

Nếu người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản, thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh hoặc suy thoái kinh tế khiến hợp đồng bị chấm dứt sớm, người lao động sẽ được hỗ trợ từ 7-20 triệu đồng/trường hợp.

Người đơn phương chấm dứt hợp đồng do bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, bị đe dọa tới tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục cũng được hỗ trợ với mức tương tự, từ 7-20 triệu đồng/trường hợp.

Người lao động hoặc người đại diện hợp pháp có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo hình thức trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hỗ trợ 50 triệu đồng/vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh

Quyết định cũng bổ sung chính sách hỗ trợ chi phí giải quyết tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Người lao động sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí (tối đa 50 triệu đồng/vụ việc, hoặc tối đa 100 triệu đồng nếu liên quan nhiều người lao động). Quỹ sẽ tạm ứng 25% giá trị hợp đồng thuê luật sư sau khi nhận đủ hồ sơ, và thanh toán phần còn lại sau khi vụ việc kết thúc.

Ngoài ra, người lao động không được bố trí chỗ ở trong thời gian giải quyết tranh chấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê chỗ ở, dựa trên hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Thân nhân người lao động tử vong, mất tích được hỗ trợ 40 triệu đồng

Đối với các trường hợp người lao động bị chết hoặc mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thân nhân của họ (cha mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị/em ruột) sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/trường hợp.

Hồ sơ cần có giấy chứng tử hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền tuyên bố mất tích, cùng giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân. Hồ sơ có thể gửi trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi.