Lãnh đạo một số tập đoàn nhận thêm nhiệm vụ mới

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo).

Cụ thể, Quyết định số 1689/QĐ-TTg sửa đổi thành phần Ban Chỉ đạo tại Điều 3 Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng ban.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn là Phó Trưởng ban Thường trực. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên là Phó Trưởng ban.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Tại quyết định lần này, thành viên Ban Chỉ đạo còn có sự tham gia của lãnh đạo một số tập đoàn lớn, cụ thể gồm:

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam;

Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam;

Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cùng với đó, ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục là thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tham mưu, đề xuất giải pháp để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đồng thời, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển điện hạt nhân, đảm bảo chất lượng, an toàn, an ninh và hiệu quả; chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam để báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong phát triển điện hạt nhân.

Ban Chỉ đạo thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các nhiệm vụ được giao.

Luân Dũng
