Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

TPO - Chiều 10/10, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Đi cùng đoàn có ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Hải Trung - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bà Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dâng hương kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Phật sự.

Trước giác linh đường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn đã dâng hương, đi quanh kim quan và viết sổ tang tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi số tang: "Cuộc đời tu hành của Hòa thượng Thích Trí Tịnh là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời để các thế hệ tăng ni và tín đồ Phật giáo Việt Nam noi theo. Với trọng trách Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một công dân mẫu mực, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo và hướng dẫn hoạt động của Giáo hội, tăng ni, Phật tử đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở cương vị nào, Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, trọn đời cống hiến cho đạo pháp và dân tộc".

Thay mặt Ban Lễ tang và môn đồ pháp quyến, Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi lời cảm ơn phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Chiều cùng ngày, đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Công an TPHCM, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TPHCM, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Văn phòng I và II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo các địa phương, Phân ban Ni giới Trung ương… đã đến chùa Vĩnh Nghiêm dâng hương kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.