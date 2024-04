Lãnh đạo Bộ Công an thăm, chúc Tết Chôl Chnam Thmây tại Trà Vinh

TPO - Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào Khmer tại Chùa Pisesaram, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang gửi lời chúc đến Hòa thượng Thạch Sok Xane - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thạch Thường - Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Càng Long, cùng sư sãi, ban quản trị, phật tử và đồng bào dân tộc Khmer đón năm mới vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết, với chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Trà Vinh từng bước phát triển; an ninh, trật tự ổn định, trong đó có sự đóng góp to lớn, quý báu, hiệu quả của quý chư tăng, phật tử Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ mong muốn quý hòa thượng, thượng tọa, chư tăng, phật tử, ban quản trị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh…

Các hòa thượng, thượng tọa bày tỏ niềm vui, xúc động khi Bộ Công an có chủ trương xây 1.290 căn nhà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trong đó có các hộ dân tộc Khmer.

Gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy và Công an tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thạch Sok Xane cho biết, đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo. Qua đó góp phần chung tay cùng lực lượng công an làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng quê hương Trà Vinh ngày thêm giàu đẹp.

Trước đó, ngày 12/4, tại hộ gia đình anh Thạch Sa Ruôl (ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), Bộ Công an phối hợp với tỉnh Trà Vinh và các nhà tài trợ tổ chức lễ bàn giao nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.290 căn nhà tặng người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mỗi căn nhà có diện tích gần 40m2, trị giá 65 triệu đồng (Bộ Công an vận động hỗ trợ 50 triệu đồng; tỉnh Trà Vinh đối ứng 15 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội). Số nhà còn lại sẽ được triển khai xây dựng đồng loạt và bàn giao trước ngày 30/8, chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tổng kinh phí thực hiện được Bộ Công an vận động hỗ trợ và đối ứng của tỉnh Trà Vinh là hơn 83 tỷ đồng.

Chúc mừng gia đình anh Thạch Sa Ruôl, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn các gia đình khi đã có chỗ ở ổn định sẽ an tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống…