Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023

TPO - Ngày 20/12, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023 đã được khai mạc, nhằm đánh giá kết quả và kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hội nghị cũng đặt ra phương hướng và nhiệm vụ cho năm 2024, đồng thời đánh giá thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và đưa ra ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng với Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an, cùng tham gia và có những phát biểu quan trọng.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Tại buổi họp, các đại biểu sẽ thảo luận và đưa ra ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ Công an Trung ương trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024. Đồng thời, cũng sẽ xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, bao gồm việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Các đại biểu cũng sẽ đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch trong bối cảnh mới. Ngoài ra, cũng sẽ thảo luận về các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 và báo cáo về các công việc mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo và thực hiện trong Quý IV/2023.