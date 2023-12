Đến năm 2030, hoàn thành 100% công an phường điển hình, kiểu mẫu

TPO - Ngày 11/12, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc năm 2023. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2022, Bộ Công an xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” tại 5 Công an phường của 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2023, Bộ Công an tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm tại 63 địa phương trên toàn quốc.

Việc triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo, thúc đẩy đột phá về thể chế và phương pháp tiếp cận mang tính khoa học, có trọng tâm, trọng điểm.

Đây là việc làm cần thiết, không chỉ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, xu thế tất yếu của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, mà còn là nền tảng, tiền đề cho việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an xã, phường, thị trấn nói riêng tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đã đạt được; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; những đề xuất, kiến nghị về việc chỉnh sửa Bộ tiêu chí tạm thời; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, sau thời gian thực hiện thí điểm đã có 144/172 công an phường đăng ký cơ bản đạt 22/22 tiêu chí công an phường điển hình, kiểu mẫu. Đây là chủ trương vô cùng chiến lược và rất đúng đắn, hợp ý Đảng, lòng Dân.

Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn sự đồng tình, ủng hộ, trách nhiệm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; biểu dương tính tiên phong, gương mẫu “miệng nói, chân đi, tay làm” của công an các tỉnh, thành phố trong giai đoạn thí điểm. Trong giai đoạn tiếp theo, mục tiêu đến năm 2025, mỗi tỉnh, thành phố đạt ít nhất 30% - 50% công an phường điển hình, kiểu mẫu; năm 2030 hoàn thành 100% công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phải khẩn trương hoàn thành khuôn khổ pháp lý; trong đó tham mưu xây dựng và ban hành Bộ Tiêu chí chính thức công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, với quan điểm kiên quyết không hạ tiêu chí, tiêu chuẩn; ban hành Quy trình xét duyệt công nhận, đưa vào, đưa ra đối với các công an phường đạt chuẩn, không còn đạt chuẩn; tập trung xây dựng ngay mẫu trụ sở công an phường điển hình, kiểu mẫu.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc, trước đó, chiều 10/12, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã đi thực tế tham quan, tìm hiểu các mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại địa bàn TP Vinh và TX Cửa Lò.

Cùng ngày, Đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.