Bộ Công an phát động cuộc thi viết về 'Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở'

TPO - Ngày 15/2, Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở” và ra mắt giao diện Cổng thông tin điện tử mới.

Điều động 51.000 công an chính quy về 8.800 xã

Dự lễ ra phát động có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân dân; Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an; Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, các đại biểu, cùng đại điện nhiều cơ quan thông tấn báo chí.

Bộ Công an cho biết, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở là nhiệm vụ quan trọng chiến lược được Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, và cấp uỷ chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm dành nhiều tâm huyết trong lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm “hướng về cơ sở”, “sâu sát cơ sở”, thực hiện mục tiêu: “giữ vững an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay từ đầu và tại cơ sở”.

Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã điều động, bố trí hơn 51.000 cán bộ, chiến sỹ công an chính quy tại hơn 8.800 xã, thị trấn trên cả nước, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của ngành công an tại cơ sở.

Cùng với đó, Bộ Công an đã triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; đây là những chủ trương đúng đắn, chiến lược, mang lại hiệu quả thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba; 30 giải khuyến khích và 5 giải cho các tập thể, đơn vị, cơ quan có nhiều tác phẩm tốt tham gia dự thi… với tổng giải thưởng gần 400 triệu đồng. Ngoài các giải thưởng, các tác giả có tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao sẽ được Bộ Công an tặng Bằng khen, Giấy khen. Bài dự thi viết với chủ đề “Đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở” gửi về Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Từ tình hình thực tiễn công tác, chiến đấu và những kết quả đạt được của lực lượng công an cấp cơ sở; Bộ Công an và Báo Nhân dân đồng tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “ Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”, với mục đích, ý nghĩa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Khi dân cần, khi dân khó có công an”.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, tác phẩm tham gia dự thi viết được đăng tải trên báo điện tử, tạp chí điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước từ ngày 1/3/2023 đến hết ngày 29/2/2024.

Dự kiến xét chọn tác phẩm đạt giải và công bố, trao giải trong tháng 3/2024.

Tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Việt Cường, Ban Thời sự (VOV1) phát biểu, “Với các nhà báo, việc tham gia các cuộc thi và viết về lực lượng CAND, đặc biệt là lực lượng công an ở cơ sở là rất đặc biệt. Bởi việc này sẽ giúp chúng tôi có dịp tìm hiểu sâu hơn những khó khăn, vất vả, nỗ lực của lực lượng công an cơ sở cùng những thành tích, chiến công của lực lượng này. Từ đó lan tỏa được nhiều hơn những hình ảnh đẹp người chiến sỹ CAND với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Khi dân cần, khi dân khó có công an”….

"Để có tác phẩm hay, mang hơi thở cuộc sống, chúng tôi rất mong lãnh đạo Bộ Công an sẽ có những chỉ đạo các cục nghiệp vụ, công an các đơn vị, địa phương tạo điều kiện tối đa để các các nhà báo thâm nhập thực tế, thu thập tư liệu viết bài", nhà báo Việt Cường đề nghị.

Cũng trong sáng nay, Bộ Công an tổ chức ra mắt Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tại lễ ra mắt. Bộ Công an cho biết, việc nâng cấp và chính thức ra mắt giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet. Bên cạnh đó, việc mang tới cho người dân và bạn đọc một giao diện hiện đại là phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, thân thiện, nâng cao khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin nhất là trên các thiết bị di động; cũng như đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự và dịch vụ công trực tuyến...