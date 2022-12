Bộ Công an tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ đã giải mật để viết tiểu thuyết, truyện dự thi

TPO - Bộ Công an phối hợp với Hội nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V" (2022-2025). Bộ Công an sẽ tạo điều kiện để các nhà văn có thể tiếp cận với hồ sơ đã giải mật để làm chất liệu sáng tác.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), Bộ Công an phối hợp với Hội nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (2022-2025). Lễ phát động cuộc thi diễn ra sáng 1/12 tại Hội trường Bộ Công an (Yết Kiêu, Hà Nội).

Đây là cuộc thi sáng tác văn học tạo điều kiện cho các nhà văn, những người cầm bút trong và ngoài lực lượng CAND viết về hình tượng người chiến sĩ công an trong lòng dân, về gương người tốt, việc tốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thông qua các tác phẩm này, công chúng hiểu được cuộc sống, chiến đấu, sự hy sinh thầm lặng, gương chiến đấu dũng cảm, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống được nhiều người đọc yêu thích, đón nhận. Các chuyên án, vụ án nổi tiếng, kinh điển của lực lượng CAND trong suốt chặng đường gần 80 năm qua đã được sáng tạo thành tác phẩm văn học có giá trị.

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - cho biết, từ năm 1999 đến nay, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức bốn cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống thu hút hàng trăm các nhà văn, cây viết trong và ngoài lực lượng CAND tham gia với nhiều tác phẩm có giá trị.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà văn tiếp cận thực tế để tạo nên những tác phẩm văn học có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật về đề tài an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống, góp phần phản ánh chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân thời kì mới.

Nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh được chuyển thể từ các tác phẩm văn học đưa đời sống, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ CAND đến gần hơn với nhân dân như: Một thế giới không có đàn bà (dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Bùi Anh Tấn), Hương ga (dựa theo tiểu thuyết Phiên bản của Nguyễn Đình Tú), Chạy án (dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Như Phong), Bão ngầm (dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Đào Trung Hiếu)…

Bên cạnh đó, giá trị của cuộc thi góp phần không nhỏ tạo nên dòng văn học Công an nhân dân trong dòng chảy văn học nước nhà.

Ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết lực lượng công an nhân dân luôn tồn tại sự khác biệt, bí ẩn, là “vùng cấm” mà văn học khó chạm đến. Ông mong muốn cuộc thi này mở ra cánh cửa để người dân hiểu hơn về những công việc, cuộc sống của lực lượng chiến sĩ công an nhân dân.

Bộ Công an nghiên cứu và tạo điều kiện để các nhà văn, tác giả có thể thuận tiện tiếp cận hồ sơ vụ án đã giải mật, những nhân vật trực tiếp tham gia các chuyên án, những mảnh đời, chuyện nghề… làm chất liệu trong các sáng tác.

Đề tài được mở rộng, khuyến khích các tác giả viết về các vấn đề an ninh phi truyền thống: mối đe dọa về khủng bố, về dân tộc, tôn giáo cực đoan, suy thoái môi trường, thiên tai, địch họa, mối đe dọa về dịch bệnh, thất nghiệp, đói nghèo…

Thời gian nhận bài dự thi từ 1/12/2022 đến 15/4/2025. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2025.

Cơ cấu giải thưởng Đối với thể loại Tiểu thuyết - 03 giải A cho tiểu thuyết mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng. - 04 giải B cho tiểu thuyết mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng. - 05 giải C cho tiểu thuyết mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng. - 07 giải khuyến khích cho tiểu thuyết mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng. Đối với thể loại Truyện và Ký - 02 giải A cho truyện và ký mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng. - 03 giải B cho truyện và ký mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng. - 05 giải C cho truyện và ký mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng. - 05 giải khuyến khích cho truyện và ký mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng. Địa chỉ nhận tác phẩm: Nhà Xuất bản CAND, số 100 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Email:xuatbancongan@gmail.com)