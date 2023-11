Công an TP Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng 15 công an phường điển hình, kiểu mẫu năm 2023

TPO - Sau 1 năm triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, Công an TP Hà Nội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội.

Ngày 10/11, Đoàn kiểm tra Bộ Công an đã làm việc với Công an TP Hà Nội. Buổi làm việc do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội và các lãnh đạo địa phương.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả triển khai thí điểm "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị" sau một năm thực hiện. Công an thành phố đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo từ Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội và đã huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để xây dựng mô hình này.

Theo kết quả kiểm tra, sau 1 năm triển khai, 15 Công an phường đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong nhiệm vụ an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Cảnh quan đô thị đã trở nên "sáng, xanh, sạch, đẹp" hơn. Công an thành phố đã chủ động báo cáo và đăng ký xây dựng 15 Công an phường, vượt chỉ tiêu mà Bộ Công an giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Sơn đánh giá cao chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu và đề xuất nghiên cứu phương án để mở rộng mô hình này đến tất cả các phường trên địa bàn Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, cũng đã đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền địa phương và giao nhiệm vụ cho Công an thành phố tiếp tục duy trì và phát triển mô hình này trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, đại diện cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội cũng như sự hỗ trợ thiết thực của chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Nội trong quá trình xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao đóng góp và sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc thực hiện mô hình này. Thứ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ cho Công an TP Hà Nội tiếp tục duy trì và phát triển mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị" trong tương lai.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đặt ra những đề xuất cụ thể, như tập trung vào việc đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cũng như tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp giữa công an và các cơ quan chuyên môn; đồng thời nhấn mạnh việc khắc phục các khó khăn liên quan đến trụ sở của công an phường.