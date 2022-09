Nhiều mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu đạt hiệu quả cao

TPO - Sau một năm thí điểm "Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị", nhiều mô hình, phong trào như: nhóm zalo an ninh, camera phòng chống tội phạm, hộ tự quản về an ninh trật tự... đã góp phần từng bước đạt tới mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn và lành mạnh.

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị” tại TP Hải Phòng. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an, Ban giám đốc công an 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương và lãnh đạo TP Hải Phòng. Sau 1 năm thí điểm tại 5 phường thuộc 5 thành phố trực thuộc Trung ương, công an các phường này đã được tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện. Biên chế được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có cán bộ chiến sĩ bị vi phạm kỷ luật, không có đơn, thư khiếu nại phản ánh về thái độ của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ và tiếp xúc với nhân dân. Nhất là tại các địa phương thực hiện thí điểm đã góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không có cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật. Từng bước đạt tới mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và lành mạnh. Tình an ninh trật tự trên địa bàn phường thí điểm có chuyển biến rõ nét về mọi mặt, không để xảy ra các loại tội phạm từ nghiêm trọng trở lên. Không có tội phạm hoạt động manh động, hoạt động theo dạng xã hội đen, các vụ phạm tội về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại lớn và không để xảy ra vụ việc về cháy nổ, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng... Tại các địa phương này, sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy, nhiều mô hình, phong trào, cuộc thi có tính sáng tạo, mang lại hiệu quả như: “Thùng rác văn minh”, “Ngõ phố đèn hoa”, “Nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự”, “Nhóm zalo an ninh”, “Camera phòng chống tội phạm”...; công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn đi vào nề nếp; bộ mặt đô thị ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tuy thời gian thí điểm không nhiều nhưng mô hình điểm tại các địa phương đã đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn để Bộ Công an và các cấp, các ngành đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh bộ tiêu chí đánh giá và tiếp tục nhân rộng mô hình tại tất cả các địa phương trong toàn quốc. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho rằng, công việc này phải được triển khai ngay trong những tháng còn lại của năm 2022 và trong năm 2023. Hướng tới mục tiêu hoàn thành việc xây dựng công an phường tại gần 1.800 phường trên cả nước đạt trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại vào năm 2030. Trung tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu, công an các địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Cũng như bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, chính quyền điều hành và lực lượng công an là nòng cốt trong tham mưu, thực hiện, huy động sự tham gia của đông đảo nhân dân. Để mục tiêu sớm thành hiện thực, cũng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của 63 tỉnh, thành phố trong phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan… Nguyễn Hoàn