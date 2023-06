TPO - Ngày 9/6, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công tác bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến thanh thiếu niên hiện nay.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Tới dự còn có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ngô văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương cùng lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn…

Nhiều chương trình hành động thiết thực

Theo thông tin từ Hội nghị, lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm như Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Kết luận số 13 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48; Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Hàng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cụ thể hoá các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tuyên truyền phổ biến pháp luật; các đợt cao điểm phối hợp trấn áp tội phạm. Tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch.

Các cấp bộ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an củng cố các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm xung kích, tình nguyện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng kênh thông tin tổng hợp tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn trong thanh, thiếu niên tại các địa phương.

Lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chiến dịch với trên 22 triệu lượt người tham gia. Lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp trong cả nước đã phối hợp tổ chức được khoảng 3.800 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với sự tham gia của hơn 45.000 cán bộ, đoàn viên.

Các cấp bộ đoàn, hội trong cả nước đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng. Triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; xây dựng các đội hình thanh niên, học sinh sinh viên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; các mô hình thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông…

Từ 2012 đến nay, các cấp bộ đoàn, hội đã tổ chức được 1.383 ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” gắn với ra quân các hoạt động của đoàn, hội tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tổ chức hàng chục nghìn đợt ra quân tuyên truyền, cổ động về an toàn giao thông thu hút trên 8 triệu thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân.

Phát huy tối đa vai trò của tổ chức Đoàn, Đội

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới vừa có đạo đức cách mạng, nhân cách, vừa có tri thức, sức khoẻ, tư duy năng động và hành động sáng tạo, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng.

Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phối hợp đẩy mạnh các phong trào Đoàn thể, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thanh, thiếu niên góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa các điều kiện nảy sinh vấn đề an ninh, trật tự.

Nhìn chung, lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả trong việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục, giúp đỡ, cảm hoá nhiều trường hợp thanh niên nghiện ma tuý, thanh niên chậm tiến tái hoà nhập cộng đồng; hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề và tạo việc làm cho nhiều trường hợp thanh, thiếu niên sau cai nghiện.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Bộ Công an, Trung ương Đoàn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu ở Hội nghị. Trong đó, tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao, phát huy tối đa vai trò của tổ chức Đoàn, Đội tại các cơ quan, ban, ngành, cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức cho đoàn viên, thanh niên.

Song song với đó, các cấp cơ sở đoàn cần chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thúc đẩy lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tại cơ sở; công tác quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, internet và thông tin trên mạng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị; công tác tuyên truyền, “phủ xanh” thông tin chính thống, thông tin tích cực trên không gian mạng và tại cơ sở…

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an đã trao tặng kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho 4 Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương; Nguyễn Tường Lâm; Nguyễn Phạm Duy Trang; Nguyễn Minh Triết vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, để ghi nhận những đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã có các quyết định về việc tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an đã nêu ra thực trạng về tình hình an ninh, tình hình tội phạm và tình hình liên quan trật tự, an toàn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên. Trong đó, tình hình tội phạm và tệ nạn trong thanh thiếu niên còn diễn biến phức tạp, đặc biệt thời gian gần đây xuất hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật mới, tội phạm công nghệ cao, các vụ việc thanh thiếu niên sử dụng các trang mạng xã hội để hẹn nhau, lôi kéo tụ tập… ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Các OTT xuyên biên giới đăng tải các nội dung trực tiếp đến người dùng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.