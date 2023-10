5 vấn đề Bộ Công an đề nghị ở dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

TPO - Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV và đại đa số các ý kiến đều đồng thuận, nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dưới đây là 5 vấn đề mà Bộ Công an đề nghị trong Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh và trật tự ở cơ sở:

Tên gọi của Luật: Về vấn đề này, có một số ý kiến đề nghị sửa đổi tên gọi của Luật, như "Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở," "Luật Lực lượng hỗ trợ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở," "Luật Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở," hoặc "Luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở dựa vào cộng đồng" hoặc "Luật Tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở."

Bộ Công an đã phối hợp với Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nghiên cứu và thấy rằng, tên gọi “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” đã khái quát đầy đủ và tương đối thống nhất với nội dung dự thảo Luật, phù hợp với mục tiêu xây dựng Luật.

Phạm vi điều chỉnh: Có đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật để bao gồm tất cả các lực lượng có tính chất tự nguyện, tự quản tham gia hỗ trợ Công an cấp xã trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tuy nhiên, Bộ Công an đề xuất không mở rộng phạm vi điều chỉnh, vì mục tiêu của Luật là tạo cơ sở pháp lý để tập trung các lực lượng hiện có thành một lực lượng thống nhất với nhiệm vụ tập trung trong việc hỗ trợ Công an cấp xã.

Quyền hạn và độ tuổi tối đa: Một vấn đề khác là quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và độ tuổi tối đa khi tham gia.

Bộ Công an đề xuất giữ nguyên quy định này như trong dự thảo Chính phủ trình Quốc hội. Quyền hạn nên liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, và giới hạn độ tuổi tối đa sẽ khó thu hút người dân tham gia.

Khung số lượng Tổ và chức danh: Về vấn đề này, Bộ Công an cho rằng quy định "cứng" về số lượng Tổ và chức danh của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự sẽ không phù hợp với tình hình thực tế, vì mỗi vùng, khu vực có sự khác nhau. Do đó, không nên có quy định cụ thể về số lượng này trong Luật.

Quy định về hỗ trợ và tiền đóng bảo hiểm: Bộ Công an đề xuất không quy định "cứng" về mức tối thiểu hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trong dự thảo Luật. Quy định cụ thể về điều này sẽ không phù hợp với thực tế, đặc biệt ở các địa phương khó khăn về kinh tế và xã hội.

Bộ Công an đánh giá rằng việc giữ nguyên những quy định trong dự thảo Chính phủ và không đưa ra quy định cứng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tập trung bảo đảm an ninh và trật tự ở cơ sở, trong bối cảnh các địa phương ngày càng sáp nhập và giảm số lượng thôn, tổ dân phố.