Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm, làm việc với sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

TPO - Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam, đã thăm và làm việc với các sĩ quan tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) ở Cộng hòa Nam Sudan.

Tại đây, Thứ trưởng Lương Tam Quang ân cần thăm hỏi, động viên các sĩ quan CAND và QĐND Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ cao cả tại Phái bộ GGHB LHQ (Phái bộ UNMISS tại Nam Sudan). Ông cũng gửi lời thăm hỏi, động viên của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND, QĐND Việt Nam đang tham gia lực lượng GGHB LHQ tại Nam Sudan. “Chuyến công tác là dịp để lãnh đạo Bộ Công an lắng nghe các cán bộ, chiến sĩ báo cáo tình hình công tác, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những kiến nghị, đề xuất để việc tham gia hoạt động GGHB LHQ hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp và ý chí, tinh thần trách nhiệm cũng như sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các sĩ quan Công an, Quân đội Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Những kết quả đó đã được bạn bè quốc tế, Tổng thư ký, Phó Tư lệnh Cảnh sát GGHB LHQ đánh giá cao.

Các sĩ quan Việt Nam đều phát huy được phẩm chất cách mạng, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của LHQ. Điều này đã góp phần tô thắm truyền thống CAND Việt Nam anh hùng, phát huy được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND Việt Nam. Qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với LHQ và bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế; đồng thời góp phần vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của Thế giới và khu vực. Do đó, mong muốn các đồng chí sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc cần xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó; chủ động khắc phục những khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, chủ động công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…