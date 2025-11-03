Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”

Giữa tháng 10 năm 2025, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc đã chính thức công bố kết quả giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”. Trong đó, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn được công nhận là một trong những làng du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất thế giới.

Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) khởi xướng là sáng kiến toàn cầu nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có thành tích xuất sắc trong bảo tồn văn hóa, thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững và nâng cao sinh kế cho cộng đồng. Danh hiệu được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt về quản trị, sáng tạo, bền vững, môi trường và đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, trở thành chuẩn mực quốc tế cho các mô hình du lịch cộng đồng chất lượng cao.

Trong danh sách được vinh danh năm nay, thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) và làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) của Việt Nam được công nhận là 2 trong số những làng du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất thế giới, vượt qua hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn nhận giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”

Đến nay, Việt Nam đã có 5 làng du lịch được UN Tourism vinh danh, gồm: Tân Hóa (Quảng Trị), Thái Hải (Thái Nguyên), Trà Quế (Đà Nẵng), Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Theo UN Tourism, giải thưởng nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, tri thức bản địa, đa dạng sinh học và văn hóa. Những ngôi làng được lựa chọn phải có tài nguyên tự nhiên văn hóa nổi bật, đồng thời thể hiện cam kết phát triển du lịch gắn với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn chú trọng xây dựng thương hiệu Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn như một điểm đến du lịch cộng đồng phát triển theo hướng xanh và bền vững. Đầu năm 2025, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã lựa chọn Làng Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn làm ứng viên cho giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" lần thứ 3 của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc. Trung tâm đã rà soát tiêu chí, tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, hình ảnh, quay video clip và xây dựng bộ hồ sơ ứng cử chi tiết bằng tiếng Anh (dài 53 trang) cùng các tài liệu minh chứng khác. Hồ sơ này được hoàn tất và trình Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thẩm định vào ngày 13/5/2025 (theo Công văn số 245/TTXTDL). Đến ngày 12/6/2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã lựa chọn và đăng ký Làng Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn tham gia ứng cử Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất năm 2025" (theo Công văn số 1196/CDLQGVN-QHQT&XTDL).

Hình ảnh Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được tôn vinh trong Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng Du lịch Tốt nhất (lần thứ 3) của UN Tourism.

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nằm trong Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và Vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan tươi đẹp, bản sắc văn hóa Tày được gìn giữ rõ nét trong đời sống thường nhật.

Mô hình du lịch cộng đồng tại Quỳnh Sơn được triển khai bài bản, mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa, ngủ nhà sàn truyền thống, tham gia sản xuất nông nghiệp, dệt vải, thưởng thức ẩm thực đặc trưng.

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn đậm chất dáng dấp kiến trúc người Tày xứ Lạng.

Những hoạt động này góp phần bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ hệ sinh thái và bản sắc địa phương.

Phát huy, bảo tồn truyền thống

Việc Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn được UN Tourism vinh danh và tham dự phiên họp thường niên Mạng lưới Làng du lịch tốt nhất tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang là minh chứng cho sự phát triển năng động, toàn diện và bền vững của du lịch Lạng Sơn. Sự kiện không chỉ tôn vinh nỗ lực của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa, gìn giữ tài nguyên và phát triển sinh kế bền vững, mà còn lan tỏa mô hình du lịch cộng đồng thành công của Việt Nam ra thế giới, mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến và thu hút đầu tư mới cho ngành du lịch của tỉnh.

Đa phần nhà Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn lợp ngói âm dương truyền thống.

Chia sẻ về công tác bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc trưng của làng Quỳnh Sơn, bà Phùng Thị Thanh Nga, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn cho biết: Làng cộng đồng Quỳnh Sơn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc ở địa phương. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn tiếng Tày, các làn điệu Then, Sli, các lễ hội truyền thống; đồng thời, khuyến khích thế hệ trẻ học hỏi, gìn giữ giá trị văn hóa, tiếp tục lan tỏa hình ảnh Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

“Từ năm 2023, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã tập trung truyền thông, quảng bá sâu rộng điểm đến Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn để lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng”, Bí thư xã Phùng Thị Thanh Nga nhấn mạnh.