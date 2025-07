Làn sóng tranh cãi về BlackPink

TPO - Dù bùng nổ trong hai đêm concert mở màn tour DEADLINE tại Hàn Quốc, BlackPink vẫn vấp phải làn sóng tranh cãi xoay quanh cấu trúc chương trình và chất lượng trải nghiệm khán giả.

Lời xin lỗi của YG sau concert

Cuối tuần qua, BlackPink chính thức mở màn tour diễn thế giới DEADLINE với hai đêm concert tại sân vận động Goyang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Đây là lần đầu cả bốn thành viên Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa tái hợp trên sân khấu kể từ lần biểu diễn nhóm gần nhất cách đây hai năm tám tháng. Không nằm ngoài kỳ vọng, bốn cô gái nhanh chóng “đốt cháy” sân khấu với loạt hit như Kill this love, Pink venom, How you like that… cùng những hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa và drone show hoành tráng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương về mặt hình ảnh và bầu không khí cuồng nhiệt, một bộ phận khán giả đã lên tiếng phàn nàn về trải nghiệm xem concert tồi tệ, đặc biệt là những người mua vé khu vực N3. Hạng vé vốn không hạn chế tầm nhìn, N3 được bán với mức giá 95 USD (2,4 triệu đồng) nhưng lại bị chắn bởi màn hình khổng lồ phía trước.

“Không có gì để đánh giá về concert cả bởi tôi không thấy gì ngoài một bức tường. Đây không phải là vé hạn chế tầm nhìn, vậy mà lại bị bán như vé giá rẻ thì thật quá đáng”, “Pháo hoa, drone, lửa, ánh sáng, tất cả đều bị che khuất. Tôi cảm thấy như đi xem phim mà chỉ nhìn thấy bức tường”, khán giả chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm xem show.

Dù trong quá trình bán vé, ban tổ chức có lưu ý rằng “có thể có vật cản hạn chế tầm nhìn”, theo nhiều người có mặt tại hiện trường, đây là tình trạng “không có tầm nhìn” chứ không chỉ đơn giản là “hạn chế”.

Sự việc khiến nhiều fan quốc tế phẫn nộ, thậm chí kêu gọi gửi đơn khiếu nại lên Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Hàn Quốc. Theo quy định tại đây, nếu đơn vị tổ chức là bên gây ra việc khán giả không thể theo dõi chương trình một cách hợp lý, người xem có thể được hoàn tiền toàn bộ và được bồi thường thêm 10% phí vé dưới dạng thiệt hại tinh thần.

Trước làn sóng chỉ trích, YG Entertainment đã lên tiếng xin lỗi vào 7/7: “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện do tầm nhìn bị che khuất tại khu vực N3. Một bàn điều khiển đã được lắp đặt phía trước, gây cản trở sân khấu. Dù đã cố gắng khắc phục bằng màn hình LED phụ, chúng tôi thừa nhận điều đó chưa đủ. Chúng tôi đang chuẩn bị phương án hỗ trợ cho các khán giả bị ảnh hưởng”.

Tuy nhiên, với tiền lệ từng xảy ra vào năm 2023 khi Bruno Mars biểu diễn tại Hàn Quốc và vướng tranh cãi tương tự, người hâm mộ kỳ vọng YG sẽ hành động nhanh hơn và minh bạch hơn trong việc hoàn tiền, tránh làm tổn hại đến uy tín của nhóm.

BlackPink gây tranh cãi

Không chỉ vấn đề vé, BlackPink đang đối mặt với làn sóng chỉ trích về phần trình diễn và vũ đạo trong hai buổi concert.

Trước thềm tour diễn, nhiều cư dân mạng tỏ ra lo lắng khi ngày diễn cận kề nhưng các thành viên vẫn bận rộn với lịch trình cá nhân. Dù nhiều khán giả không giấu nổi sự phấn khích khi thấy các cô gái tái hợp trên sân khấu, nhóm vẫn bị chỉ trích nặng nề khi thực hiện các phần vũ đạo đồng diễn.

Đặc biệt, một đoạn clip ghi lại màn biểu diễn Forever young đã thu hút sự chú ý và trở thành tâm điểm chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Sau khi xem clip, nhiều người bày tỏ sự thất vọng trước "thiếu năng lượng" trong phần trình diễn, cho rằng sau ba năm, nhóm không có sự tiến bộ. Một số ý kiến còn nhận xét các thành viên trông như bốn nghệ sĩ solo đứng cùng sân khấu hơn là một nhóm nhạc, thiếu đồng đều và gắn kết trong màn trình diễn.

Bên cạnh đó, cấu trúc chương trình concert lần này cũng gây tranh luận. Trong tổng số 25 tiết mục, có đến 10 màn trình diễn solo của từng thành viên. Ngoài ca khúc mới nhất JUMP, 14 tiết mục còn lại đều đã từng xuất hiện trong tour Born Pink cách đây hơn hai năm. Điều này khiến không ít người cảm thấy hụt hẫng khi nhóm chỉ mang đến duy nhất một bài hát mới, dù đây là concert đánh dấu màn tái hợp đầy đủ sau gần 3 năm.

“Tôi thấy thật khó chấp nhận khi 40% concert lại là các sân khấu solo. BlackPink vừa trở lại sau ba năm, vậy mà chỉ có một bài mới? Họ có thể mỗi người hát một hoặc hai bài solo là đủ, phần còn lại nên là tiết mục nhóm. Nhìn vào setlist, tôi không khỏi tự hỏi phải chăng họ không có thời gian chuẩn bị cho các sân khấu mới nên đành tận dụng bài solo sẵn có?”, khán giả ý kiến trên Reddit.

Một số fan khác ủng hộ hướng đi này, cho rằng sân khấu solo là cơ hội để từng thành viên thể hiện màu sắc riêng, nhất là khi Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé đều đã đạt đến tầm vóc nghệ sĩ solo toàn cầu. Tuy nhiên, phần đông vẫn cho rằng concert nhóm thì nên tập trung vào phần trình diễn tập thể, bởi điều người hâm mộ chờ đợi suốt ba năm chính là sự kết hợp ăn ý của cả bốn thành viên trên sân khấu.

“Tôi không ghét sân khấu solo, nhưng với BlackPink thì nó chỉ càng làm lộ rõ vấn đề, nhóm gần như không có nhạc mới. Việc lạm dụng sân khấu cá nhân chỉ khiến sự thiếu hụt âm nhạc nhóm trở nên rõ ràng hơn và cho thấy YG đang quản lý yếu kém”, người hâm mộ chia sẻ.

Không ít người gọi tour lần này là “bước đệm kiếm tiền” trước khi BlackPink tiến đến cột mốc 10 năm ra mắt vào năm 2026. Một fan bình luận: “Có thể đây chỉ là tour ngắn để duy trì thương hiệu. Nhưng nếu YG không có kế hoạch phát hành full album hay mở rộng thêm, thì thật sự rất phí tiềm năng. Họ không thể cứ mãi bán ánh hào quang của quá khứ”.

Kỳ vọng nào cho BlackPink trong chương tiếp theo?

Dù còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận BlackPink vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ. 78.000 vé bán sạch trong hai ngày là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng toàn cầu của nhóm. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ đình đám như j-hope (BTS), Nayeon, Jihyo (TWICE), LE SSERAFIM… trên khán đài càng khiến khán giả gọi đây là bữa tiệc tụ họp của Kpop.

Tour DEADLINE sẽ tiếp tục với 31 đêm diễn tại 16 thành phố lớn như Los Angeles, New York, Paris, London, Bangkok, Tokyo… Người hâm mộ kỳ vọng những bất cập vừa qua sẽ được khắc phục trong các chặng tiếp theo, đồng thời mong muốn YG và BlackPink mang đến thêm sản phẩm âm nhạc mới, thay vì chỉ “xào đi xào lại” nhạc cũ.