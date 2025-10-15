Lần đầu tiên Việt Nam có quầy check-in chuyến bay siêu xịn

TPO - 6 quầy làm thủ tục riêng biệt cùng gần 40 chỗ ngồi tiện nghi, hành khách không cần xếp hàng làm thủ tục mà có thể thoải mái thư giãn trong không gian check-in sang trọng như tại sảnh của một khách sạn 5 sao khi sử dụng dịch vụ Check-in Lounge tại nhà ga T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Ngày 15/10, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khai trương dịch vụ Check-in Lounge tại nhà ga T3 - sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Dịch vụ này lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng cao cấp gồm VIP, CIP, hội viên Triệu dặm, hội viên Bông sen vàng hạng Bạch kim (Platinum) và hành khách hạng Thương gia.

Dịch vụ Check-in Lounge tại nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất.

Check-in Lounge là không gian làm thủ tục bay độc quyền, được thiết kế riêng cho khách hàng cao cấp. Tại đây, hành khách sẽ được tận hưởng dịch vụ theo chuẩn 5 sao ngay từ khi đặt chân đến sân bay.

Sở hữu khu vực riêng, Check-in Lounge tách biệt khỏi khu vực công cộng, đảm bảo sự riêng tư và thoải mái tuyệt đối. Tại đây, hành khách không cần xếp hàng làm thủ tục mà có thể thoải mái thư giãn trong không gian check-in sang trọng. Đội ngũ nhân viên chuyên trách sẽ chủ động thực hiện toàn bộ quy trình check-in và hỗ trợ theo từng nhu cầu cá nhân, mang đến trải nghiệm tiếp đón đẳng cấp như tại sảnh của một khách sạn đẳng cấp.

Điểm check-in này nằm ngay cạnh lối vào đầu tiên của nhà ga. Không gian được thiết kế đồng bộ theo phong cách sang trọng, tinh tế. Tại đây bố trí 6 quầy làm thủ tục riêng biệt cùng gần 40 chỗ ngồi tiện nghi, tạo không gian riêng tư. Hành khách có thể thoải mái nghỉ ngơi và hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng Check-in Lounge sẽ trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình của hành khách ngay từ khi đặt chân tới sân bay. Không chỉ là nơi làm thủ tục, đây còn là không gian sang trọng, riêng tư, nơi các khách hàng quan trọng của Vietnam Airlines cảm nhận được sự trân trọng, tiện nghi và đẳng cấp”.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, dịch vụ tại Check-in Lounge tại sân bay Tân Sơn Nhất đưa Vietnam Airlines tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế. Check-in Lounge là biểu tượng dịch vụ của nhiều hãng hàng không 5 sao. Vietnam Airlines cam kết mang đến cho hành khách trải nghiệm bay cao cấp của hãng hàng không quốc gia, nâng cao vị thế trên bản đồ hàng không thế giới.