Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Lần đầu tiên Việt Nam có quầy check-in chuyến bay siêu xịn

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 6 quầy làm thủ tục riêng biệt cùng gần 40 chỗ ngồi tiện nghi, hành khách không cần xếp hàng làm thủ tục mà có thể thoải mái thư giãn trong không gian check-in sang trọng như tại sảnh của một khách sạn 5 sao khi sử dụng dịch vụ Check-in Lounge tại nhà ga T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Ngày 15/10, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khai trương dịch vụ Check-in Lounge tại nhà ga T3 - sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Dịch vụ này lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng cao cấp gồm VIP, CIP, hội viên Triệu dặm, hội viên Bông sen vàng hạng Bạch kim (Platinum) và hành khách hạng Thương gia.

khong-gian-check-in-lounge-duoc-thiet-ke-theo-tieu-chuan-dich-vu-5-sao-cua-vietnam-airlines.jpg
Dịch vụ Check-in Lounge tại nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất.

Check-in Lounge là không gian làm thủ tục bay độc quyền, được thiết kế riêng cho khách hàng cao cấp. Tại đây, hành khách sẽ được tận hưởng dịch vụ theo chuẩn 5 sao ngay từ khi đặt chân đến sân bay.

Sở hữu khu vực riêng, Check-in Lounge tách biệt khỏi khu vực công cộng, đảm bảo sự riêng tư và thoải mái tuyệt đối. Tại đây, hành khách không cần xếp hàng làm thủ tục mà có thể thoải mái thư giãn trong không gian check-in sang trọng. Đội ngũ nhân viên chuyên trách sẽ chủ động thực hiện toàn bộ quy trình check-in và hỗ trợ theo từng nhu cầu cá nhân, mang đến trải nghiệm tiếp đón đẳng cấp như tại sảnh của một khách sạn đẳng cấp.

Điểm check-in này nằm ngay cạnh lối vào đầu tiên của nhà ga. Không gian được thiết kế đồng bộ theo phong cách sang trọng, tinh tế. Tại đây bố trí 6 quầy làm thủ tục riêng biệt cùng gần 40 chỗ ngồi tiện nghi, tạo không gian riêng tư. Hành khách có thể thoải mái nghỉ ngơi và hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng Check-in Lounge sẽ trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình của hành khách ngay từ khi đặt chân tới sân bay. Không chỉ là nơi làm thủ tục, đây còn là không gian sang trọng, riêng tư, nơi các khách hàng quan trọng của Vietnam Airlines cảm nhận được sự trân trọng, tiện nghi và đẳng cấp”.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, dịch vụ tại Check-in Lounge tại sân bay Tân Sơn Nhất đưa Vietnam Airlines tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế. Check-in Lounge là biểu tượng dịch vụ của nhiều hãng hàng không 5 sao. Vietnam Airlines cam kết mang đến cho hành khách trải nghiệm bay cao cấp của hãng hàng không quốc gia, nâng cao vị thế trên bản đồ hàng không thế giới.

Duy Quang
#dịch vụ đặc biệt của Vietnam Airlines #dịch vụ đặc biệt #Vietnam Airlines #sân bay Tân Sơn Nhất #dịch vụ Check-in Lounge #nhà ga T3 #quầy làm thủ tục riêng biệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục