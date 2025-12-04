Lần đầu tiên tại Việt Nam: Thành công ghép giác mạc bằng laser thay vì thủ công

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các chuyên gia Trung tâm Mắt Hồng Ngọc thực hiện thành công ca ghép giác mạc cho người bệnh giác mạc chóp trên hệ thống Femto LDV Z8. Công nghệ laser di động thay thế hoàn toàn các thao tác tách lớp thủ công trước đây, giúp mảnh ghép “khớp” gần như tuyệt đối với mắt người nhận, mở ra bước tiến mới trong điều trị các bệnh lý giác mạc phức tạp.

Kỷ nguyên mới: Tách giác mạc bằng laser Femto LDV Z8 thay thế hoàn toàn phương pháp thủ công

Trước đây, trong phẫu thuật ghép giác mạc, quá trình tách lớp và chuẩn bị mảnh ghép gần như phụ thuộc hoàn toàn vào dao vi phẫu và cảm giác tay của bác sĩ. Giác mạc vốn rất mỏng và nhạy cảm, nên chỉ cần lệch vài micromet là đường cắt có thể đi quá sâu, làm tổn thương tế bào nội mô và khiến toàn bộ giác mạc hiến tặng buộc phải loại bỏ. Đây là một tổn thất rất lớn, nhất là khi nguồn giác mạc luôn khan hiếm.

Sự xuất hiện của Femto LDV Z8 thế hệ mới đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, giải quyết triệt để những hạn chế của kỹ thuật thủ công. Đây là hệ thống laser đa nhiệm do Tập đoàn Ziemer - nhà sản xuất thiết bị nhãn khoa uy tín đến từ Thụy Sĩ - phát triển, vốn đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều phẫu thuật mắt như giác mạc, khúc xạ và đục thể thủy tinh.

Đặc biệt, dựa trên các nghiên cứu mới nhất của nhiều chuyên gia nhãn khoa hàng đầu - trong đó có TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh, Trưởng khoa Mắt BVĐK Hồng Ngọc - hệ thống Femto LDV Z8 đã được ứng dụng lần đầu tiên trong phẫu thuật ghép giác mạc tại Việt Nam, mở ra một cột mốc quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực ghép giác mạc trong nước.

Trong quá trình áp dụng vào ghép giác mạc, hệ thống Femto LDV Z8 thể hiện được nhiều ưu điểm vượt trội. Với năng lượng laser thấp, tần số phát xung cực cao cùng công nghệ quét siêu tinh vi, Femto LDV Z8 cho phép bác sĩ thực hiện tách lớp chính xác đến từng micromet, giảm tối đa chấn thương lên mô ghép và tế bào nội mô. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng mảnh ghép mà còn rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh.

Hệ thống Femto LDV Z8 với khớp nối linh hoạt, thuận tiện cho cả phẫu thuật viên và người bệnh

Bên cạnh đó, với thế hệ phần mềm mới nhất, Femto LDV Z8 nâng cấp khả năng chụp cắt lớp quang học đa chiều (OCT 3D) ngay trong quá trình phẫu thuật với độ phân giải cao, giúp bác sĩ quan sát được chi tiết cấu trúc giác mạc ở nhiều lớp sâu khác nhau, từ đó đánh giá chính xác độ dày, độ cong và bề mặt mô giác mạc, lập kế hoạch phẫu thuật tối ưu, đồng thời theo dõi toàn bộ quá trình trong thời gian thực. Nhờ vậy, mảnh ghép sẽ được tạo hình chính xác và phù hợp gần như tuyệt đối với giác mạc người nhận, đây chính là yếu tố then chốt quyết định thành công của ca ghép.

Hệ thống Femto LDV Z8 được ứng dụng tại BVĐK Hồng Ngọc

“Femto LDV Z8 mở ra hướng tiếp cận hoàn toàn mới trong tách lớp giác mạc. Công nghệ này tạo sự ổn định, giảm đáng kể các rủi ro thường gặp khi thao tác thủ công. Đây là bước tiến quan trọng của phẫu thuật giác mạc tại Việt Nam, cho phép chúng tôi điều trị hiệu quả hơn, đặc biệt với những ca bệnh phức tạp như giác mạc chóp giai đoạn muộn”. - TS Hoàng Anh nhận định.

Dấu mốc tiên phong - Ca ghép giác mạc đầu tiên bằng Femto LDV Z8 tại Việt Nam

Tại Việt Nam, ca ghép giác mạc đầu tiên trên máy Femto LDV Z8 vừa được Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thực hiện thành công. Bệnh nhân là anh Đ.V.B (34 tuổi) bị bệnh giác mạc chóp ở mức độ nặng, trong đó mắt trái đã ở giai đoạn 4, xuất hiện sẹo tại vùng trung tâm giác mạc khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng và không thể cải thiện bằng các phương pháp điều trị bảo tồn. Ghép giác mạc trở thành phương án duy nhất giúp khôi phục khả năng nhìn cho người bệnh.

Ca ghép giác mạc đầu tiên bằng Femto LDV Z8 tại Việt Nam

TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh - Trưởng khoa Mắt BVĐK Hồng Ngọc là người trực tiếp thực hiện ca mổ. Với nhiều năm tu nghiệp tại Nga, Đức, Nhật Bản… bác sĩ có tới 10 bằng sáng chế về kỹ thuật ghép giác mạc đã được công nhận trên toàn cầu. Dựa trên tình trạng bệnh lý phức tạp của anh B. và kết quả nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật ghép giác mạc, BS Hoàng Anh đã quyết định lựa chọn hệ thống Femto LDV Z8 để thực hiện ca ghép giác mạc cho anh.

“Thách thức lớn nhất của trường hợp này nằm ở việc xử lý giác mạc chóp giai đoạn muộn, khi cấu trúc mắt suy yếu, biến dạng và rất dễ rách khi thao tác. Với hệ thống Femto LDV Z8, laser sẽ tự động bóc tách lớp giác mạc theo thông số đã được bác sĩ lên kế hoạch từ trước. Điều này giúp cho phẫu thuật an toàn và dễ dàng hơn so với phương pháp thủ công truyền thống, tối ưu kết quả phục hồi thị lực cho người bệnh”. - TS Hoàng Anh cho biết.

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga chúc mừng người bệnh và ê kíp phẫu thuật

Kết quả bước đầu cho thấy mảnh ghép được đặt ổn định và tương thích với giác mạc người nhận. Mắt bệnh nhân đáp ứng tốt sau phẫu thuật và tiếp tục được theo dõi để đánh giá khả năng cải thiện thị lực trong các giai đoạn tiếp theo.

Ca ghép giác mạc đầu tiên ứng dụng hệ thống Femto LDV Z8 tại BVĐK Hồng Ngọc đã khẳng định vị thế tiên phong trong điều trị các bệnh lý giác mạc phức tạp. Thành tựu này khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ chuyên gia Trung tâm Mắt Hồng Ngọc, đồng thời cho thấy quyết tâm theo đuổi các công nghệ đột phá trong nhãn khoa hiện đại. Đây cũng là nền tảng quan trọng để trung tâm tiếp tục phát triển chuyên môn và mang đến nhiều cơ hội điều trị tiên tiến hơn cho người bệnh trong tương lai.