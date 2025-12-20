Làm thế nào để thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả hơn?

report Chuyển đổi từ trung tâm kinh tế khu vực sang trung tâm tài chính quốc tế

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức hội thảo:

Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của năm 2025 - một năm ghi dấu những bước chuyển mình ngoạn mục của kinh tế Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Đặc biệt, ngày mai 20/12, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng (IFC) chính thức khai trương, mở ra mô hình trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên của cả nước.

Với quy mô gần 900 ha, kết nối giữa lõi di sản Bến Thành và vùng đất tương lai Thủ Thiêm, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM hiện thực hóa những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân thành phố trong nhiều thập kỷ qua. Bất chấp những thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu, các chỉ số kinh tế của TPHCM trong năm 2025 ghi nhận sự ổn định và tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Trong lĩnh vực thu hút nguồn vốn trực tiếp nước ngoài (FDI), TPHCM vẫn là địa phương dẫn đầu với tổng vốn FDI đăng ký, tập trung chủ yếu vào các mảng công nghệ cao và dịch vụ tài chính. Bên cạnh đó, sức mua của thị trường hơn 14 triệu dân cũng được thể hiện rõ qua sự tăng trưởng mạnh mẽ của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Những dữ liệu kinh tế cho thấy sự chuẩn bị của thành phố trong chuyển đổi mô hình từ trung tâm kinh tế khu vực sang trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, hạ tầng hiện đại hay những con số tăng trưởng ấn tượng chỉ là điều kiện cần. Lịch sử phát triển của các trung tâm tài chính lớn như Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc) đã chứng minh đều kiện đủ để một trung tâm tài chính thực sự vận hành hiệu quả chính là khả năng thu hút, luân chuyển và giữ chân các dòng vốn đầu tư quốc tế chất lượng cao.

Một trung tâm tài chính không thể tồn tại nếu thiếu đi sự hiện diện của các định chế tài chính đa quốc gia, các quỹ đầu tư mạo hiểm và một cộng đồng nhà đầu tư tin tưởng tuyệt đối vào tính minh bạch. Chính vì vậy, câu hỏi: "Làm thế nào để thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả hơn?" là yêu cầu then chốt, quyết định khả năng vận hành và sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế hiện tại.

Với mong muốn tạo ra một diễn đàn thảo luận mở, nơi các ý tưởng quản lý gặp gỡ những nhu cầu thực tế từ thị trường, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo: “Thu hút vốn đầu tư để TPHCM xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế” . Đây là dịp để nhìn nhận khách quan các vấn đề thực tại, từ đó tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường sức hút của TPHCM đối với dòng vốn quốc tế.

Trên tinh thần đó, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ về ba khía cạnh quan trọng mang tính nền tảng:

Một là, về sự hài hòa trong khung khổ pháp lý. Để thu hút sự quan tâm lâu dài, một hệ thống chính sách không chỉ cần sự cởi mở mà còn cần độ tương thích cao với các thông lệ quốc tế. Điều này giúp các nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy yên tâm hơn khi thiết lập các hoạt động tài chính tại đây, tương tự như tại các trung tâm lớn khác trên thế giới.

Hai là, về động lực từ thị trường vốn. Những chuyển biến tích cực trong lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua được xem là một tín hiệu rất đáng khích lệ. Đây chính là tiền đề quan trọng để nâng cao tính chuyên nghiệp, giúp dòng vốn đầu tư gián tiếp (FPI) tiếp cận dễ dàng hơn với hệ sinh thái tài chính đầy tiềm năng của thành phố.

Ba là, về niềm tin và tính minh bạch. Đây là giá trị vô hình nhưng lại quyết định giá trị hữu hình của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Chúng ta cần định vị TPHCM là điểm đến có lợi nhuận bền vững và rủi ro chính sách thấp nhất.

Báo Tiền Phong với vai trò là một cơ quan báo chí uy tín, luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, cam kết sẽ tổng hợp các ý kiến và kiến nghị thực tiễn từ hội thảo để chuyển tới các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách. Đây là nguồn tham khảo quan trọng, góp phần hoàn thiện khung vận hành và tạo điều kiện cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM phát triển ổn định. Thành công của mô hình này không chỉ có ý nghĩa riêng với thành phố, mà còn tạo tiền đề thực tiễn để Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, triển khai các trung tâm tài chính tại những địa phương trọng điểm khác. Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là một lộ trình dài với nhiều thách thức, nhưng đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.