Làm rõ công lao của thiền sư Huyền Quang và nỗi oan với cung phi Điểm Bích

Đóng góp lớn lao cho Phật giáo Trúc Lâm

Thiền sư Huyền Quang (1254-1334), thế danh là Lý Đạo Tái quê ở hương Vạn Tải, lộ Bắc Giang Hạ (nay thuộc xã Thái Bảo, Gia Bình, Bắc Ninh). Nổi tiếng là người học cao tài giỏi, làm quan tới năm 51 tuổi ông xin từ quan để xuất gia.

Tọa đàm diễn ra tại khu di tích quốc gia đặc biệt Ngọa Vân - xây trên nền tháp lưu giữ xá lị của Phật hoàng Trần Nhân Tông (Đông Triều, Quảng Ninh) ngày 2/3 - đúng kỷ niệm ngày viên tịch của thiền sư Huyền Quang.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) - chủ trì tọa đàm hy vọng các nhà nghiên cứu, diễn giả tập trung làm rõ ba chủ đề: tiểu sử và hành trạng của thiền sư Huyền Quang, tư tưởng thiền học và đóng góp của ngài với Phật giáo Trúc Lâm, vị trí của cụm di tích Phật giáo Ngọa Vân trong cụm di tích Phật giáo Yên Tử qua những phát hiện mới của các nhà khảo cổ học.

TS. Nguyễn Văn Phong (Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết quá trình khảo sát, nghiên cứu 12 văn bia ở các chốn tổ Trúc Lâm có 10 văn bia niên đại từ năm 1604-1720 tôn vinh Huyền Quang là đệ Tam tổ, 2 văn bia ở chùa Đại Bi ngay trong tên đã ghi rõ Huyền Quang là Trúc Lâm đệ Tam tổ.

Chùa Ngọa Vân tọa lạc tại xã An Sinh và Bình Khê, thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Chùa Ngọa Vân còn có tên gọi khác là chùa am Ngọa Vân - ngôi chùa nằm trên mây. Vị trí này cao hơn 500m so với mực nước biển, được xây dựng vào thời Trần, được tôn tạo để hoàn thiện hơn về mặt kiến trúc dưới thời Hậu Lê. Đây là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông từng tu hành đắc đạo, còn được xem là thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm. Di tích Ngọa Vân là điểm đến tâm linh quan trọng. Ngọa Vân - Bảo Đài sơn không chỉ là điểm nhấn về cảnh quan mà còn được xem là nơi vua hóa Phật đầy linh thiêng.