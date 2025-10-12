Lâm Đồng trao chứng nhận đầu tư cho 9 doanh nghiệp với tổng số vốn trên 35.000 tỷ đồng

TPO - Lâm Đồng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 72 dự án lớn, trong đó có 25 dự án bất động sản, 3 dự án du lịch, 12 dự án công nghiệp năng lượng, 7 dự án hạ tầng giao thông...

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 12/10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2025 với chủ đề "Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế". Dự hội nghị có ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng 730 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quốc tế; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong cả nước.

Hội nghị có hơn 730 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, hội tụ những tiềm năng và lợi thế vượt trội. Toàn tỉnh có gần 33.000 doanh nghiệp, hơn 160.000 hộ kinh doanh và gần 3.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn trên 2 triệu tỷ đồng, trong đó có 235 dự án FDI. Những con số này minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư năng động, minh bạch và giàu tiềm năng của Lâm Đồng.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động, phân bổ nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc, sân bay, cảng biển. Chính phủ cũng sẽ áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước. Chính phủ cũng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Để Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát huy lợi thế sau sáp nhập để tạo đột phá phát triển. Thứ hai, ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược như cao tốc, sân bay Liên Khương, cảng biển Bình Thuận, khu công nghiệp và hạ tầng số. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các dự án lớn, có sức lan tỏa.

Thứ ba, tập trung phát triển các ngành mũi nhọn: nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, du lịch chất lượng cao và logistics. Đây là những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng của tỉnh và nhu cầu phát triển chung của đất nước.

Thứ tư, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nhân lực, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thứ năm, phát triển bền vững và toàn diện, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cảm ơn sâu sắc trước những định hướng, chỉ đạo và gợi mở của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình. Tỉnh xem đó là “kim chỉ nam” để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tiềm năng, khắc phục khó khăn; đồng thời tận dụng thời cơ, tạo bứt phá mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội nghị.

"Lâm Đồng sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, năng động và sáng tạo; đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, thân thiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển bền vững tại địa phương; xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình và người thân của mình", ông Mười khẳng định.

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Lâm Đồng trao chứng nhận đầu tư cho 9 đơn vị thực hiện các dự án về đô thị, du lịch, năng lượng, khu công nghiệp với tổng diện tích 2.3000ha và tổng vốn đầu tư trên 35.000 tỷ đồng. Tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ với nhiều nhà đầu tư về các dự án du lịch, năng lượng.

Lãnh tỉnh Lâm Đồng trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Nhiều dự án lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư như: dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu III) với tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng; dự án Khu chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Nông với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng; dự án Tổng hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương với tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng...

Trong dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 72 dự án lớn, trong đó có 25 dự án bất động sản, 3 dự án du lịch, 12 dự án công nghiệp năng lượng, 7 dự án hạ tầng giao thông...