Lâm Đồng định vị tầm nhìn mới với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

TPO - Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá cùng 15 công trình trọng điểm để phát triển trong giai đoạn 2025 - 2030.

Sáng 11/10, tại phiên bế mạc. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh ngày làm việc thứ 3 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định 1 đại biểu đương nhiên, 45 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết. Đại biểu đương nhiên là ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng.

Thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm khẳng định: Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dấu mốc quan trọng trong tiến trình lãnh đạo của Đảng. Đại hội nhằm đề ra đường lối, chủ trương và mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.

46 đại biểu Lâm Đồng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Sau Đại hội đại biểu toàn quốc, Đoàn đại biểu tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình; kịp thời báo cáo kết quả, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết và các văn kiện Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân; đồng thời tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống", ông Y Thanh Hà Niê K'đăm nhấn mạnh.

“Ba trọng tâm - ba công khai - một thước đo”

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội thống nhất mục tiêu phát triển: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa I cũng khẳng định, từng nhiệm vụ được hoạch định với các giải pháp mang tính đột phá, đồng bộ, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất và khát vọng cống hiến mạnh mẽ nhất. Toàn Đảng bộ được quán triệt trên tinh thần “ba trọng tâm - ba công khai - một thước đo” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời bám sát 6 định hướng trọng yếu mà đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã nêu tại Đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng đề ra 21 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 15 công trình trọng điểm. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 10 - 10,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700 - 7.500 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 6,5 - 7,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35 - 40% GRDP. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030) đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo.

Về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 46,2%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu về môi trường đạt khoảng 98%.

Về công tác xây dựng Đảng, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.