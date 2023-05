Lâm Đồng thiếu hụt trầm trọng nhân lực và phương tiện đăng kiểm xe cơ giới

TPO - Vì nhiều cán bộ viên chức bị khởi tố; máy móc, thiết bị kiểm định bị thu giữ, Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn trong kiểm định xe cơ giới.

Sở GTVT Lâm Đồng vừa báo cáo nhanh về tình hình hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng sau khi Công an tỉnh khởi tố loạt cán bộ viên chức và thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc kiểm định xe cơ giới.

Trung tâm có 3 cơ sở kiểm định ở TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và huyện Đức Trọng với 4 dây chuyền kiểm định. Tháng 4 vừa qua, các cơ sở này đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị để phục vụ công tác điều tra nên công tác kiểm định xe cơ giới bị gián đoạn một thời gian.

Để khắc phục tình trạng này, trung tâm ký hợp đồng thuê các thiết bị của Cty CP Viet Corp để thay thế các thiết bị đang bị công an thu giữ, nhằm tái vận hành các dây chuyền kiểm định xe cơ giới .

Trước đó, tháng 12/2022, ngoài 4 dây chuyền kiểm định kể trên, trung tâm đã hoàn thành xây dựng thêm 1 dây chuyền thiết bị kiểm định tại huyện Đức Trọng và ký hợp đồng lắp đặt với Cty TNHH Vietnet.

Tuy nhiên sau đó, Cty TNHH Vietnet có liên quan đến chuyên án các trung tâm đăng kiểm do Bộ Công an điều tra, do đó trung tâm trên phải ngưng hợp đồng cung cấp thiết bị kiểm định với công ty này.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng đề nghị Sở GTVT sớm có văn bản gửi cấp trên cho đơn vị được chỉ định thầu mua sắm thiết bị cho dây chuyền kiểm định mới tại huyện Đức Trọng.

Về con người, trung tâm đang thiếu cán bộ lãnh đạo chủ chốt bởi 1 Phó giám đốc và 1 phó phòng Kiểm định đang bị truy tố; một số cán bộ, viên chức khác cũng bị cơ quan điều tra khởi tố, tạm giữ về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ... khiến hoạt động đăng kiểm gặp khó khăn về nhân lực, nhất là các đăng kiểm viên.

Cụ thể, theo quy định, mỗi dây chuyền kiểm định phải có ít nhất 3 đăng kiểm viên xe cơ giới và 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Toàn tỉnh có 5 dây chuyền kiểm định nên cần có 20 đăng kiểm viên; thế nhưng, trung tâm chỉ có 18 đăng kiểm viên; đã thế 4/18 đăng kiểm viên đang bị truy tố.

Theo lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng, với 4 dây chuyền hiện tại, mỗi ngày chỉ kiểm định tối đa 300 xe cơ giới các loại, trong khi nhu cầu của khách hàng ở địa phương cao hơn nhiều. Đó là chưa kể các phương tiện xe cơ giới từ các nơi khác đến Lâm Đồng du lịch, muốn tham gia đăng kiểm vì xe đã hết hạn kiểm định.

Để hạn chế ùn tắc, từ ngày 15/4 đến nay, các cơ sở đăng kiểm trực thuộc trung tâm trên chỉ tiếp nhận giải quyết kiểm định cho các phương tiện đã đăng ký trước trên website; còn các phương tiện kiểm định không đạt thì liên hệ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ để lấy số thứ tự kiểm định lại.