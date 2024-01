Lái xe chở 10 học sinh cấp 1 vi phạm nồng độ cồn

TPO - Tổ công tác CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện lái xe đưa đón 10 học sinh cấp 1 vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 19/1, trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 – Phòng CSGT – CATP Hà Nội cho biết đơn vị vừa tiến hành lập biên bản tạm giữ một phương tiện xe ô tô chở học sinh với hành vi lái xe điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

Cụ thể, khoảng 14h45 ngày 18/1, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 – do thiếu tá Lê Văn Đông làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ kiểm soát vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch cao điểm của Công an thành phố tại ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng.

Qua kiểm soát xe ô tô mang biển kiểm soát 29B - 085.XX do lái xe Nguyễn Văn H. (SN 1966, trú tại Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển, phát hiện trong hơi thở của lái xe có nồng độ cồn là 0,191mlg/ lít khí thở.

Đáng nói lúc này trên xe đang chở khoảng 10 em học sinh cấp 1. Lái xe cho biết do buổi trưa ngồi với bạn bè nên đã uống nửa cốc bia.

Sau khi giải thích rõ cho lái xe nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi uống rượu bia điều khiển phương tiện. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo nghị định 123 sửa đổi bổ sung, mức phạt của lái xe sẽ là từ 6-8 triệu đồng, tước GPLX 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo cơ quan chức năng, càng về những tháng cuối năm nhận định cũng là thời điểm các sự kiện liên hoan, tất niên, tổng kết diễn ra nhiều kéo theo vi phạm nồng độ cồn cũng gia tăng.

Do đó không có khung giờ cố định, lực lượng CSGT sẽ liên tục kiểm soát bất ngờ các lái xe đang tham gia giao thông để kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm lái xe khi đã uống rượu bia, giúp người dân đón Tết được an vui, an toàn.