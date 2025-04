Ladycare – Chăm sóc phụ nữ từ những điều đơn giản

Làm đẹp, làm thơm là nhu cầu chính đáng giúp mọi người tự tin trong giao tiếp và nâng cao chất lượng sống. Thấu hiểu được nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của người dân, Công ty PhD Health Sciences (PhD Health) đã ra mắt sản phẩm Bọt vệ sinh siêu mịn cao cấp Ladycare với 2 dòng sản phẩm Ladycare Classic và Ladycare Extra Aloe Vera được nghiên cứu và phát triển nhằm mang lại sự chăm sóc dịu nhẹ nhưng hiệu quả và tiện lợi dành cho phái nữ.

Về mặt sinh lý, độ pH sinh lý ở âm đạo khác nhau theo lứa tuổi, ở bé gái chưa dậy thì pH sinh lý của âm đạo tương đương 7.0 chính là pH mồ hôi da, phụ nữ đang độ tuổi sinh sản có pH khoảng từ 4.0 đến 5.0. Phụ nữ mãn kinh do sự giảm estrogen nên pH trở lại khoảng từ 6.0 đến 7.0. Vì vậy, việc chọn mỹ phẩm có pH phù hợp sẽ tùy thuộc vào từng lứa tuổi và độ pH của dung dịch vệ sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến pH vùng kín của phụ nữ.

Thực tế, âm đạo có khả năng tự làm sạch rất tốt, nhưng lựa chọn sản phẩm nào cân bằng pH âm đạo là vấn đề chị em phụ nữ quan tâm. Nếu âm đạo có độ pH quá cao sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển, dẫn đến viêm nhiễm phụ khoa hoặc có thể tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Ngược lại, khi vùng nhạy cảm có độ pH quá thấp có thể gây tổn thương cho tinh trùng trong quá trình giao phối, giảm khả năng thụ thai.

Kết quả xét nghiệm của Tổng cục đo lường chất lượng kiểm nghiệm của cả 2 dòng sản phẩm Ladycare Classic và Ladycare Extra Aloe Vera đều có pH = 4.9; rất thích hợp cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Hai dòng sản phẩm nổi bật của Bọt vệ sinh Ladycare bao gồm:

Ladycare Classic (màu hồng): dành cho mọi loại da. Với công dụng làm sạch dịu nhẹ, giúp cân bằng độ pH tự nhiên, mang lại cảm giác tươi mát và bảo vệ vùng nhạy cảm hiệu quả. Sản phẩm chứa chiết xuất hoa cúc La Mã (Chamomilla Recutita Extract) có tính sát khuẩn, hỗ trợ giảm viêm và dị ứng.

Đặc biệt, Tocopherol (Vitamin E) có tác dụng làm sáng hồng và mềm mịn vùng da nhạy cảm; Dầu Olive tạo bọt, giúp làm mềm và dưỡng ẩm da; Cocamidopropyl Betain có nguồn gốc từ dầu dừa giúp tạo bọt mịn, làm sạch mà không gây khô da; Polyquaternium-7 tạo màng giúp làn da và lông vùng kín mềm mại; và cuối cùng là mang lại hương thơm dễ chịu và lưu lại lâu dài.

Ladycare Extra Aloe Vera (màu xanh): dành cho da nhạy cảm, mang đầy đủ các thành phần của Ladycare Classic nhưng có thêm tinh chất lá nha đam (Aloe Barbadensis Extract) và trà xanh (Camellia Sinensis Leaf Extract). Chiết xuất nha đam nổi bật với khả năng cấp ẩm vượt trội, làm dịu và hỗ trợ phục hồi nhanh chóng các tế bào da bị tổn thương nhẹ nhờ chứa tới 99,5% nước, giúp làm mát và cân bằng nhiệt độ da hiệu quả. Ngoài ra, nha đam còn là chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, tái tạo tế bào, cân bằng độ ẩm và duy trì pH ổn định tự nhiên. Đặc biệt, chiết xuất lá trà xanh là nguồn giàu chất chống oxy hóa, nổi bật với các hợp chất polyphenol và catechin, có tác dụng hỗ trợ chống viêm, kháng khuẩn mạnh mẽ. Các chất này giúp làm sạch sâu, ngăn ngừa nhiễm khuẩn, làm dịu kích ứng và hỗ trợ tăng cường khả năng bảo vệ tự nhiên của làn da, đặc biệt hữu ích đối với vùng da nhạy cảm và dễ kích ứng.

Về mặt bào chế, ưu điểm nổi bật của Ladycare là trong khi hầu hết các loại vệ sinh khác trên thị trường đều từ dạng gel hoặc dung dịch, thì công ty đã tiên phong trong việc dùng sản phẩm bọt để giúp cho khách hàng tiết kiệm được thời gian sử dụng và tránh khả năng ma sát mạnh gây tổn thương đến vùng kín.

Sản phẩm “Không phát hiện hàm lượng các chất gây hại Pb, As, Hg”. Độ pH mỹ phẩm nếu quá cao sẽ phá vỡ môi trường cân bằng khiến da vùng kín bị khô và gây kích ứng hoặc nhiễm trùng, Ladycare bảo vệ vùng kín của phụ nữ bằng pH 4,9 tương đương độ pH sinh lý cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Olive Oil PEG-7 esters và Cocadomi Propyl Betain (acid béo tổng hợp có hàm lượng dưới 2% an toàn cho da) là chất tạo bọt phối hợp với Sodium Laurylsulfat là chất nhũ hóa đem đến lợi ích làm sạch, giữ ẩm cho vùng kín đặc biệt là người da dầu; PEG40 hydrogenated castor oil là dẫn xuất ester từ dầu thầu dầu là chất ổn định và chất hoạt động bề mặt giúp sản phẩm dễ thấm ướt lên bề mặt da, lấy đi bụi bẩn trên da. Hàm lượng chất ổn định và bảo quản Phenoxyethanol 0,5% an toàn cho người sử dụng. Ladycare có bọt mịn sẽ giúp làm sạch nhẹ nhàng mà không làm tổn thương hay gây cảm giác khó chịu đồng thời kích thích quá trình tái tạo tế bào, trẻ hóa làn da vùng kín.

Chăm sóc phụ nữ từ những điều đơn giản, kín đáo. Dung dịch vệ sinh dạng bọt Ladycare mang đến cho phái đẹp sự tự tin để luôn tỏa sáng.

Thông tin chi tiết liên hệ: www.phdhealth.com.vn