Kỳ lạ chung cư không ai quản lý ở Thanh Hoá

TPO - Việc không có đơn vị quản lý, vận hành nhiều năm qua tại chung cư Nam đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn (TP Thanh Hoá) đã khiến chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy...

Theo UBND TP Thanh Hoá, dự án Chung cư Nam Đại lộ Lê Lợi được xây dựng trên địa bàn phố 7, phường Lam Sơn (TP Thanh Hoá) có diện tích hơn 772 m2, gồm 1 toà nhà cao 5 tầng với 46 căn hộ, được xây dựng từ trước năm 2000 do Công ty kinh doanh nhà Thanh Hoá làm chủ đầu tư (nay là Công ty cổ phần Sông Mã).

Qua kiểm tra hiện trạng chung cư trên, cho thấy chung cư không có đơn vị nào vận hành trực tiếp (UBND phường Lam Sơn chỉ tạm đứng ra nắm bắt về tình hình an ninh trật tự, an sinh xã hội...) nên việc quản lý, vận hành chung cư còn nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định đời sống của nhân dân cũng như công tác quản lý, phối hợp về an ninh trật tự, an sinh xã hội, phòng cháy chữa cháy... trên địa bàn.

Do đó, UBND TP Thanh Hoá đã có văn bản gửi ngành chức năng cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến dự án Chung cư Nam Đại lộ Lê Lợi để có phương án giải quyết.

Về việc này, qua kiểm tra, Sở Tài chính có ý kiến, sau khi rà soát và báo cáo của các phòng chuyên môn, Sở Tài chính không có thông tin về việc thanh quyết toán công trình, công tác bàn giao tài sản và giao tài sản về cho đơn vị nào quản lý, các chi phí còn lại chưa thanh quyết toán (như chi phí liên quan đến vận hành nhà chung cư...) đối với dự án trên.

Còn Công ty cổ phần Sông Mã cho biết, dự án do Công ty kinh doanh nhà Thanh Hoá thi công đưa vào sử dụng từ trước năm 2003. Sau khi cổ phần hoá, Công ty cổ phần Sông Mã không được bàn giao lại hồ sơ thiết kế, nghiệm thu công trình... Do đó, công ty không nắm được số căn hộ cũng như việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các căn hộ này.

Hiện ngành chức năng đang tiếp tục kiểm tra, rà soát thông tin về dự án Chung cư Nam đại lộ Lê Lợi để có hướng xử lý theo quy định.