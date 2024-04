Người phụ nữ hạnh phúc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm cho người khác

TPO - Trong quá trình chuyển tiền cho con trai, chị Trần Thị Thấm (trú TP. HCM) đã chuyển nhầm 400 triệu đồng cho người khác. Sau 3 tháng, chị Thấm vui sướng khi nhận được lại số tiền lớn chuyển nhầm.

Ngày 23/4, Công an xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện và gia đình công dân Trần Nguyễn Anh Tuấn trao trả lại số tiền 400 triệu đồng cho chị Trần Thị Thấm chuyển nhầm trước đó.

Theo đó, vào tháng 1/2024, chị Trần Thị Thấm (SN 1977, trú huyện Bình Chánh, TP. HCM) dùng điện thoại chuyển tiền vào tài khoản của con trai số tiền 400 triệu đồng. Tuy nhiên quá trình chuyển, chị Thấm chuyển tiền nhầm vào tài khoản của anh Trần Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000, trú xóm 2, xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An).

Sau khi chuyển tiền nhầm, chị Thấm lập tức trình báo ngân hàng và cơ quan chức năng. Chị Thấm đồng thời trình báo sự việc đến Công an xã Hưng Yên Nam để nhờ giúp đỡ hỗ trợ lấy lại tiền.

Nhận được tin trình báo, Công an xã Hưng Yên Nam sau đó đã vào cuộc xác minh làm rõ sự việc. Tuy nhiên do thời điểm này anh Trần Nguyễn Anh Tuấn đang đi làm việc tại nước Đức nên đã không thể ra ngân hàng rút tiền trả lại cho chị Thấm. Sau khi xuống làm việc với gia đình, ông Trần Văn Hùng (bố đẻ anh Trần Nguyễn Anh Tuấn) đã ra ngân hàng để rút số tiền 400 triệu đồng để phối hợp trả lại cho chị Trần Thị Thấm.

Ngày 22/4, dưới sự chứng kiến của Công an xã Hưng Yên Nam, gia đình anh Trần Nguyễn Anh Tuấn đã trao trả lại số tiền 400 triệu đồng cho chị Trần Thị Thấm.

Nhận lại số tiền lớn là tài sản tích góp sau nhiều năm làm ăn, chị Thấm bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới Công an xã Hưng Yên Nam, Công an huyện Hưng Nguyên và gia đình anh Trần Nguyễn Anh Tuấn.