Giải quyết tố cáo một cán bộ ly hôn để tránh bị kỷ luật khi sinh con thứ tư

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1- Đơn của người dân trú tại tỉnh Thanh Hóa, tố cáo một cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa với nội dung: Năm 2018, cán bộ công an này sinh con thứ ba, đã bị kỷ luật khiển trách. Sau khi bị kỷ luật khoảng 6 tháng, vợ cán bộ công an này lại mang thai con thứ tư. Để tránh bị kỷ luật tiếp, cán bộ công an đã ly hôn với vợ. Con thứ tư sinh năm 2019, vẫn mang họ bố. Hiện cán bộ công an này vẫn sống với vợ và các con cùng một nhà. Bên cạnh đó, tố cáo cũng đề cập cán bộ công an nói trên chỉ đứng sở hữu một chiếc ô tô, còn những tài sản khác như đất biệt thự và nhiều tài sản giá trị khác đều chuyển cho vợ và người thân đứng tên...

Ngày 1/7/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa có văn bản (số 2222) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Các nội dung tố cáo nêu trong đơn đã được Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xác minh. Kết quả, các nội dung tố cáo là chưa đủ cơ sở để kết luận.

Ngày 2/7/2024, Ban Nội chính tỉnh Thanh Hóa cũng có văn bản (số 1115) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Đơn của công dân gửi báo Tiền Phong đồng thời cũng gửi đến đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ngày 30/6/2024, Ban Nội chính tỉnh ủy đã có công văn số 1086-CV/BNCTU chuyển đơn tố cáo của công dân đến Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa để xem xét, giải quyết theo quy định. Ngày 21/6/2024, Giám đốc Công an tỉnh có Văn bản số 2098/CAT-PX05 báo cáo kết quả giải quyết, như sau: Về xác minh thông tin người tố cáo, Công an tỉnh đã nhiều lần gọi đến số điện thoại ghi ngoài phong bì của đơn nhưng không liên lạc được, không có phản hồi nên không có cơ sở xác minh thông tin người tố cáo, do đó xác định là đơn nặc danh. Qua kiểm tra xác minh và kết quả thỉnh thị ý kiến của Thanh tra Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kết luận: Nội dung tố cáo cán bộ công an nói trên vi phạm những điều đảng viên không được làm; lừa dối tổ chức, lừa dối Đảng là chưa có cơ sở để kết luận. Nội dung tố cáo cán bộ công an này cấu kết với một số tổ chức xã hội bên ngoài, xây dựng vây cánh để đạt được mục đích cá nhân là chung chung, không cụ thể hành vi vi phạm, không có cơ sở để xác minh nên không xem xét, xử lý nội dung này…

2- Đơn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA, trụ sở tại 126 Ái Mộ, phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) tố cáo sự việc: Thực hiện việc hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (gồm phí đăng ký hồ sơ xét duyệt hội viên CLB Doanh nghiệp, phí sử dụng công hướng dẫn và phí sử dụng hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 90 triệu đồng) cho một đơn vị thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA không nhận được sự hỗ trợ như cam kết, nên đã đề nghị đơn vị nói trên, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoàn trả lại số tiền 90 triệu đồng mà Công ty đã nộp. Khi không được hoàn trả số tiền này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA tố cáo sự việc.

Trước sự việc trên, ngày 25/6/2024, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có văn bản (số 409) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi nghiên cứu, căn cứ các quy định của pháp luật về tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chuyển đơn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA đến Công an thành phố Hà Nội, là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.