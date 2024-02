Công an TPHCM giải quyết tố cáo chiếm đoạt tiền bằng chiêu góp vốn, đáo hạn tín dụng

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Bùi Anh Tuấn, trú tại 581/1 Trường Chinh, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) tố cáo ông Đ.T.Đ, trú tại phường 12 (quận Tân Bình) đã cấu kết với một số cán bộ của ngân hàng nhằm lừa đảo thông qua hình thức hợp đồng góp vốn, đáo hạn thẻ tín dụng ngân hàng để chiếm đoạt số tiền lớn của ông Tuấn. Ông Tuấn đã tố cáo sự việc tới một số cơ quan chức năng, nhưng đến nay chưa nhận được thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh có văn bản hồi âm, cho biết: Đơn tố cáo đề ngày 27/4/2023 của ông Bùi Anh Tuấn đã được Phòng PC01 chuyển đến Phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo Phiếu chuyển số 4532/VPCQCSĐT-Đ1, ngày 20/7/2023. Nay, Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển đơn của ông Tuấn đến phòng PC02 để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi.

2. Đơn của bà Phan Thị Ngọc, trú tại số nhà 01/5 đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) và bà Phan Thị Bảy, trú tại số nhà 327, thôn Thanh Liêm, (xã An Nhơn, thị xã An Nhơn, Bình Định) khiếu nại về việc tranh chấp thừa kế chưa được giải quyết. Trước sự việc trên, UBND thị xã An Nhơn có văn bản hồi âm gửi báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi xem xét, căn cứ điều 11 Luật Khiếu nại (ngày 11/11/2011), UBND thị xã nhận thấy khiếu nại của các bà Phan Thị Ngọc, Phan Thị Bảy không đủ điều kiện để giải quyết với lý do vụ việc hiện đang được TAND thị xã An Nhơn thụ lý vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản”. Đây là vụ án với nguyên đơn là Phan Thị Lại (trú tại thị xã An Nhơn), bị đơn là bà Nguyễn Thị Xuân và ông Phan Thanh Hải (cùng trú tại thị xã An Nhơn) và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (trong đó có bà Phan Thị Ngọc và Phan Thị Bảy) về quyền thừa kế thửa đất số 516 và 480 (thuộc tờ bản đồ số 10, thị xã An Nhơn). Do đó, UBND thị xã An Nhơn đã có thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại để các bà Phan Thị Ngọc, Phan Thị Bảy được biết.

3. Đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trú tại xóm Nho Hạp (xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An) tố cáo sự việc: Lợi dụng việc chị Ngọc Anh là mẹ đơn thân, yếu thế, một cán bộ tại địa phương đã chiếm đoạt tài sản của bà. Bà Ngọc Anh đã tố giác sự việc, nhưng đến nay chưa được giải quyết thoả đáng. Ngày 28/12/2023, Công an huyện Nghĩa Đàn có văn bản hồi âm tới báo Tiền Phong, cho biết đơn của bà Ngọc Anh đã được cơ quan tiếp nhận, xác minh ban đầu và hướng dẫn bà Ngọc Anh gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.