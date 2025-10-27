KN Holdings được vinh danh “Best Multi-Sector Developer” tại Vietnam Property Award 2025

Tối 24/10, tại lễ trao giải Vietnam Property Award 2025 do Guru Property tổ chức, Tập đoàn KN Holdings đã được xướng tên ở hạng mục “Best Multi-Sector Developer” - Nhà phát triển đa lĩnh vực xuất sắc nhất năm.

Danh hiệu này là sự ghi nhận cho hành trình gần nửa thế kỷ phát triển bền bỉ của KN Holdings – một tập đoàn tư nhân tiên phong kiến tạo hệ sinh thái đa ngành, gắn với trách nhiệm xã hội và đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế quốc gia qua nhiều giai đoạn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó TGĐ KN Holdings (ngoài cùng bên phải) và bà Trần Thị Kim Anh – Giám đốc Truyền thông Đối ngoại KN Holdings đại diện doanh nghiệp nhận giải.

Gần 50 năm kiên định với hướng phát triển đa ngành, bền vững

Thành lập từ năm 1978 bởi hai Anh hùng Lao động – ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung, KN Holdings là một trong những tập đoàn tư nhân đầu tiên sau ngày giải phóng, đặt nền móng cho chiến lược phát triển dài hạn, dựa trên uy tín, đạo đức kinh doanh và gắn kết với lợi ích cộng đồng. Từ sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, sản phẩm bột sơn, xuất khẩu may mặc, xây dựng hạ tầng - đến nay, Tập đoàn đã vươn mình mạnh mẽ, mở rộng đầu tư vào 5 lĩnh vực trụ cột: bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp - logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Trải qua gần 5 thập kỷ phát triển, KN Holdings không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành, nơi mỗi lĩnh vực vừa vận hành độc lập, vừa bổ trợ và cân bằng lẫn nhau. Chính cấu trúc liên kết này giúp Tập đoàn duy trì sự ổn định, chủ động thích ứng trước mọi biến động của chu kỳ kinh tế.

Hiện nay, sự nghiệp mà thế hệ sáng lập đặt nền móng đang được kế thừa bởi thế hệ lãnh đạo thứ hai là bà Lê Nữ Thùy Dương – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings. Đại diện cho lớp lãnh đạo trẻ với tư duy toàn cầu, am hiểu thị trường, chủ động đổi mới liên tục, bà Dương đóng vai trò quan trọng trong việc tái định vị thương hiệu, hiện đại hóa quản trị và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đối tác đồng hành tin cậy của nhiều "ông lớn" quốc tế

Với triết lý phát triển “lấy uy tín làm kim chỉ nam”, KN Holdings kiên định theo đuổi chiến lược dài hạn, luôn đặt trách nhiệm cộng đồng và chuẩn mực đạo đức trong từng quyết sách. Trong các mối quan hệ hợp tác, Tập đoàn được đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao bởi sự minh bạch, cam kết rõ ràng và cách triển khai bài bản.

Nhiều năm qua, KN Holdings đã hợp tác thành công với các tập đoàn quốc tế như Capitaland, Keppel Land (Singapore) và Maeda (Nhật Bản), tạo nên những công trình cao cấp tại TP.HCM như: Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Waterina Suite, Define... Những dự án này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn nâng tiêu chuẩn sống của người Việt lên một tầm cao mới.

Không dừng lại ở phát triển nhà ở, KN Holdings đang mở rộng tầm nhìn chiến lược với các dự án quy mô lớn. Nổi bật trong số đó là siêu đô thị biển CaraWorld tại Bãi Dài, TP. Cam Ranh - một khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí quy mô gần 800 ha.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh

Ở lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn đã đầu tư và đưa vào vận hành 3 nhà máy điện mặt trời quy mô lớn tại Khánh Hòa: KN Cam Lâm, Cam Lâm VN và KN Vạn Ninh – với tổng diện tích hơn 255 ha, tổng vốn gần 4.300 tỷ đồng, công suất 200 MWp, cung cấp khoảng 320 triệu kWh điện sạch mỗi năm, giúp giảm phát thải hơn 299 nghìn tấn CO₂. Đây là minh chứng cho cam kết của KN Holdings trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

KN Holdings vận hành 3 nhà máy điện mặt trời 200 MWp tại Khánh Hòa, cung cấp hơn 320 triệu kWh điện sạch mỗi năm

Về hạ tầng khu công nghiệp, trong bối cảnh Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn FDI và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, việc quy hoạch đồng bộ và phát triển xanh đóng vai trò quan trọng. KN Holdings định hướng phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới, hướng đến việc hình thành các trung tâm đạt chuẩn khu công nghiệp xanh, sử dụng năng lượng mặt trời áp mái và ứng dụng công nghệ thông minh trong xây dựng hạ tầng, vận hành và quản lý. Các khu công nghiệp sẽ được tích hợp hệ thống tiện ích dịch vụ và nhà ở chất lượng cao cho công nhân, chuyên gia. Đồng thời, Tập đoàn sẽ chung tay xây dựng các trung tâm đào tạo nghề, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại Đồng Nai, hai khu công nghiệp Nam Long Thành và Đông Long Thành (giai đoạn 1 mỗi khu rộng 1.000 ha) đang được triển khai theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới – đồng bộ, thân thiện môi trường và sẵn sàng đón dòng vốn FDI chất lượng cao.

Hiện các khu công nghiệp này đang được quy hoạch thiết kế bởi các đối tác hàng đầu Nhật Bản là Nippon Koei và Nikke.

Phát triển doanh nghiệp song hành cùng trách nhiệm cộng đồng

Trong suốt quá trình hoạt động, KN Holdings không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế mà còn nhất quán với vai trò một doanh nghiệp phụng sự cộng đồng. Tập đoàn thường xuyên triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội tập trung vào 5 nhóm hỗ trợ: y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn – đáp nghĩa và hỗ trợ thiên tai.

Ngay trong các dự án lớn, yếu tố con người luôn được ưu tiên. KN Holdings dành quỹ đất để phát triển trường học, cơ sở y tế, không gian cộng đồng… đồng thời chú trọng tạo sinh kế bền vững, bảo vệ cảnh quan và môi trường sống. Triết lý “phát triển hài hòa với cộng đồng” trở thành giá trị xuyên suốt, định hình toàn bộ chiến lược của Tập đoàn.

Đội ngũ đại diện KN Holdings chụp hình lưu niệm tại Vietnam Property Awards 2025

Đại diện Ban Lãnh đạo phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc KN Holdings bày tỏ: “Tôi rất vinh dự khi đại diện Tập đoàn nhận giải thưởng Best Multi-Sector Developer. Gần 50 năm phát triển, chúng tôi luôn kiên định với tầm nhìn xây dựng một tập đoàn đa ngành, tạo hệ sinh thái vững chắc. KN Holdings cam kết đóng góp vào sự phát triển của đất nước, cung cấp các sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho đối tác, nhà đầu tư, khách hàng và xây dựng môi trường làm việc năng động cho đội ngũ”.

Vietnam Property Award 2025, do Guru Property tổ chức, là giải thưởng uy tín thường niên, quy tụ các tên tuổi lớn trong ngành bất động sản. Các hạng mục được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia quốc tế, dựa trên các tiêu chí khắt khe về năng lực triển khai, hiệu quả bền vững và tác động tích cực tới cộng đồng.

Việc KN Holdings được vinh danh ở hạng mục “Best Multi-Sector Developer” không chỉ là minh chứng cho năng lực phát triển toàn diện, mà còn là sự khẳng định tầm vóc và vai trò của một doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam trên hành trình hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.