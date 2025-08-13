KLC Group và Stareal - Từ trái tim doanh nghiệp đến nụ cười học trò mùa tựu trường

Ngày 12/8/2025, KLC Group và Stareal phối hợp cùng UBND phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ), tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh trước thềm năm học mới - một món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập.

Vòng quay yêu thương cho mùa tựu trường

Tháng 8, khi tiếng trống khai giảng đã cận kề, không khí mùa tựu trường rộn ràng khắp mọi nẻo đường. Tại phường Mỹ Phong tỉnh Đồng Tháp, hình ảnh những gương mặt rạng rỡ trong bộ đồng phục mới, những cuốn sách vở tinh tươm cùng tiếng cười trong trẻo đã vẽ nên một bức tranh tràn đầy hứng khởi.

Ban Lãnh đạo UBND phường Mỹ Phong, Ban Lãnh đạo KLC Group, Stareal và các em học sinh tại chương trình.

Trong niềm vui ấy, những chiếc xe đạp từ chương trình đã kịp trao tay, giúp nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có phương tiện tới trường thuận lợi hơn, rút ngắn quãng đường đến lớp và tiết kiệm thời gian để tập trung cho việc học.

Chương trình có sự hiện diện của bà Lê Thị Bé Phượng - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phong, bà Đặng Thị Hương Giang - Phó Tổng Giám đốc Điều hành KLC Group, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp đồng hành và các cháu học sinh.

Sứ mệnh phụng sự - Giá trị lan tỏa

KLC Group - Tập đoàn đa ngành với triết lý “phụng sự vì cộng đồng”, luôn xem các hoạt động xã hội là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển. Từ “Chuyến xe hạnh phúc” mang Tết ấm cho người neo đơn, đến hỗ trợ bà con Gò Công vượt qua hạn mặn, hay tài trợ quảng bá hình ảnh Đồng Tháp góp phần nâng cao nhận diện địa phương, thúc đẩy du lịch và kinh tế,...

KLC Group đồng hành cùng My Tho Sunset Run 2024 với vai trò Nhà tài trợ Vàng, giúp quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước.

Tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa đó, chương trình trao tặng xe đạp tại Mỹ Phong lại tạo thêm một dấu ấn nhân văn, khẳng định cam kết bền bỉ của KLC Group trong việc đồng hành và nâng bước cho thế hệ tương lai.

Bà Lê Thị Bé Phượng - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Mỹ Phong (bên phải), đại diện địa phương nhận món quà ý nghĩa từ bà Đặng Thị Hương Giang - Phó Tổng Giám đốc Điều hành KLC Group (bên trái).

Chia sẻ tại sự kiện, bà Đặng Thị Hương Giang cho biết: “Các chương trình cộng đồng là một phần sứ mệnh của KLC Group. Chúng tôi mong muốn tinh thần sẻ chia được lan tỏa khắp hệ sinh thái, để nhiều gia đình và thế hệ trẻ nhận được những giá trị thiết thực.”

Stareal đồng hành cùng Tập đoàn, kiến tạo nền tảng tương lai

Đồng hành trong chương trình, Stareal - thành viên của KLC Group, hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản, đã thể hiện rõ cam kết song hành giữa phát triển kinh doanh và đóng góp xã hội.

Đại diện địa phương, ông Đoàn Quốc Khương - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Phong (bên phải) nhận phần quà từ ông Phạm Hoàng Phong - Tổng Giám đốc Điều hành Stareal (bên trái).

Ông Phạm Hoàng Phong chia sẻ: “Một chiếc xe đạp không chỉ rút ngắn quãng đường đến lớp, mà còn là động lực để các em vững bước trên hành trình tri thức. Đây là cách chúng tôi góp phần kiến tạo nền tảng bền vững cho cả doanh nghiệp và cộng đồng.”

Hành trình yêu thương không dừng lại

Với KLC Group và Stareal, mỗi hoạt động thiện nguyện không chỉ diễn ra trong một ngày, mà là một hành trình dài hơi. Hành trình ấy được dẫn dắt bởi trái tim yêu thương và tầm nhìn phát triển bền vững, để mỗi vòng quay xe đạp hôm nay sẽ mở ra những cơ hội và tương lai tốt đẹp hơn cho ngày mai.