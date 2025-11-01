KITA Group động thổ nhà mẫu KITA trên đường Võ Văn Kiệt

Ngày 30/10/2025, KITA Group đã tổ chức Lễ động thổ nhà mẫu KITA trên đường Võ Văn Kiệt tại phường An Lạc, TP.HCM, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình hiện thực hóa một khu đô thị hiện đại, đồng bộ và giàu tiềm năng bậc nhất khu Tây thành phố.

Tọa lạc trên trục đại lộ Võ Văn Kiệt - tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với khu vực phía Tây, dự án KITA Võ Văn Kiệt sở hữu vị trí đắc địa hiếm có, vừa thuận tiện giao thông, vừa hội tụ tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội.

Dự án có tổng diện tích 2,43 ha, bao gồm 4 block căn hộ cao 24 tầng, cung cấp ra thị trường 1.544 căn hộ cùng hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, mật độ xây dựng chỉ 40%. Với quy hoạch bài bản và tầm nhìn dài hạn, KITA Võ Văn Kiệt được định hướng trở thành khu phức hợp thương mại – dịch vụ – căn hộ cao cấp kiểu mẫu, góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu Tây TP.HCM.

Đại diện KITA Group và các đối tác chiến lược thực hiện nghi thức động thổ nhà mẫu dự án KITA Võ Văn Kiệt.

Vào ngày 30/06/2025, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 3415/QĐ-UBND chấp thuận KITA Group là đơn vị đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ và Căn hộ Ngôi sao 69 (Stella 69). Đây là dự án đầu tiên trong chuỗi ba dự án liền kề Stella 69 – Stella 79 – Stella 89 (KITA Võ Văn Kiệt), mở đường cho sự hình thành một khu đô thị đồng bộ, văn minh và đáng sống.

Nhà mẫu dự án KITA Võ Văn Kiệt được chính thức động thổ xây dựng với tổng diện tích hơn 2.500 m², gồm 2 tầng hiện đại, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026, là nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống, tiện ích và phong cách thiết kế đặc trưng của KITA Group.

Trước đó, tháng 09/2025, KITA Group cũng đã khởi công tuyến đường dự phóng kết nối đại lộ Võ Văn Kiệt với đường An Dương Vương – một trong những hạng mục hạ tầng trọng điểm trong quy hoạch tổng thể của dự án. Tuyến đường này được đầu tư theo hướng xã hội hóa, KITA Group hiến đất và tự đầu tư toàn bộ kinh phí xây dựng.

KITA Võ Văn Kiệt – Khu phức hợp căn hộ hiện đại, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị khu Tây.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ trở thành mạch giao thông quan trọng, giúp cư dân di chuyển thuận tiện đến trung tâm thành phố, đồng thời góp phần gia tăng giá trị bất động sản và hoàn thiện diện mạo đô thị khu Tây. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết của KITA Group trong việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Dự án KITA Võ Văn Kiệt được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của khu Tây TP.HCM, không chỉ bởi quy mô và vị trí đắc địa mà còn ở định hướng phát triển bền vững – hài hòa giữa không gian sống, tiện ích và môi trường. Toàn bộ dự án được quy hoạch với hệ thống cảnh quan xanh, khu thương mại – dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cư dân năng động và hướng đến chất lượng sống.