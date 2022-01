Kiều bào về quê đón Tết giữa ‘mùa’ COVID cần tuân thủ các quy định gì?

TPO - Cục CSHS - Bộ Công an vừa phối hợp với công an các tỉnh bắt nghi phạm Nguyễn Văn Nam (trú huyện Cát Hải, Hải Phòng), kẻ đã dùng vật giống súng uy hiếp, cướp 3 tỷ đồng của phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh quận Hải An (TP Hải Phòng).