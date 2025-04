Kiến tạo giáo dục Hưng Yên thời 4.0: THPT FPT Hà Nội chia sẻ bí quyết giáo dục số hóa với Trí tuệ nhân tạo

Trong nhịp điệu không ngừng đổi mới của giáo dục, ngày 14/4/2025, Trường THPT FPT Hà Nội, một đơn vị giáo dục uy tín trực thuộc Khối Phổ thông FPT (FPT Schools), đã có một sự kiện hợp tác ý nghĩa với UBND thành phố Hưng Yên.

Mục đích cốt lõi của sự kiện là chia sẻ những "bí quyết" sư phạm tiên tiến và truyền tải triết lý giáo dục toàn diện, trong đó sức mạnh của công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ Nhân tạo (AI), được kết hợp hài hòa để phát triển tâm lực, trí lực và thể lực cho học sinh ngay từ những bậc học đầu tiên.

Sự kiện đã vinh dự đón tiếp sự tham gia của các đại biểu đến từ thành phố Hưng Yên: Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bà Đỗ Thị Phấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Bà Phạm Thị Thanh Hoa, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Về phía Khối Giáo dục FPT, tham dự sự kiện có Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học FPT; Bà Nguyễn Thị Tân, Hiệu trưởng trường THPT FPT Hà Nội; Bà Bế Quỳnh Trang, Chánh văn phòng FPT Schools; Cô Phùng Thị Hiên và Thầy Phạm Quốc Toàn, đồng Phó Hiệu trưởng trường THPT FPT Hà Nội. Sự kiện còn thu hút sự quan tâm và góp mặt của đông đảo nhà quản lý giáo dục, cán bộ, giáo viên đến từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các trường THCS tại thành phố Hưng Yên và trường THPT FPT Hà Nội.

Mở đầu chương trình, Ông Hoàng Nam Tiến đã chia sẻ một cách sâu sắc về triết lý giáo dục toàn diện, khẳng định tâm lực, trí lực và thể lực là ba trụ cột then chốt để phát triển một con người toàn diện trong kỷ nguyên số. Ông nhấn mạnh, bên cạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng công nghệ, việc nuôi dưỡng tâm hồn, ý chí, nghị lực (tâm lực) và sức khỏe thể chất (thể lực) cho học sinh càng trở nên cấp thiết.

Đồng thời, ông chỉ rõ vai trò của người thầy trong bối cảnh mới, không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là "the connector in the class" – người kết nối tri thức, khơi mở nguồn tài nguyên phong phú của thế giới số cho học sinh và quan trọng nhất, kết nối, bồi dưỡng cả tâm hồn, trí tuệ và thể chất cho các em. Trong hành trình đó, công nghệ, đặc biệt là AI, được ông nhìn nhận như một trợ thủ đắc lực, hỗ trợ đắc lực để hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện này. Minh chứng cho tầm nhìn đó, FPT Schools nói chung và trường THPT FPT Hà Nội nói riêng không chỉ tiên phong ứng dụng AI vào giảng dạy từ bậc tiểu học mà còn chú trọng đầu tư vào các hoạt động phát triển kỹ năng mềm, các hoạt động thể chất đa dạng cho học sinh.

Tiếp nối mạch chia sẻ, cô Phùng Thị Hiên - Phó Hiệu trưởng trường THPT FPT Hà Nội đã giới thiệu ba thế mạnh đặc biệt trong chương trình đào tạo của trường THPT FPT bao gồm: Công nghệ, Tiếng Anh và Chương trình phát triển cá nhân, đồng thời trao đổi về kế hoạch hợp tác đầy triển vọng với các trường THCS trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Trọng tâm của sự hợp tác này là chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về việc tận dụng hiệu quả công nghệ, đặc biệt là AI, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Với đội ngũ giáo viên trẻ trung, nhiệt huyết và được trang bị những "vũ khí" công nghệ hiện đại, trường THPT FPT Hà Nội tự tin sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các đơn vị giáo dục tại Hưng Yên, cùng nhau xây dựng một môi trường giáo dục năng động, sáng tạo và bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới. Tâm huyết này còn được thể hiện một cách mạnh mẽ qua việc FPT Schools đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về AI cho gần 1000 cán bộ, giáo viên trong toàn hệ thống, khẳng định cam kết "lãnh đạo làm gương, giáo viên tiên phong" trong việc chủ động ứng dụng công nghệ vào sự nghiệp trồng người.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên, đã bày tỏ sự trân trọng đối với thiện chí hợp tác phát triển nền giáo dục của trường THPT FPT Hà Nội. Ông đánh giá cao những kinh nghiệm và mô hình giáo dục tiên tiến mà FPT Schools đang triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ và AI. Ông cũng đề xuất các trường THCS trên địa bàn thành phố Hưng Yên chủ động đưa ra những đề bài cụ thể và mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực mà các trường đang quan tâm. Từ đó, trường THPT FPT Hà Nội sẽ có cơ sở để xây dựng phương hướng hỗ trợ sát sao và thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của các cơ sở trường.

Sự hợp tác sâu sắc giữa Trường THPT FPT Hà Nội và UBND thành phố Hưng Yên được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ, nơi người thầy đóng vai trò "kết nối" tận tâm và sự phát triển toàn diện của học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu. Sự kiện này hứa hẹn sẽ là một dấu mốc quan trọng, mở ra những cơ hội mới, thúc đẩy nền giáo dục Hưng Yên vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số đầy tiềm năng và thách thức.