Kiến nghị xử lý nhiều cán bộ liên quan vụ cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia nhận hối lộ

TPO - Bên cạnh 22 bị can đã truy tố, Viện Kiểm sát xác định có nhiều đối tượng là viên chức, người làm công ăn lương tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia liên quan đến vụ án ông Hoàng Quốc Hùng nhận hối lộ.

Kiến nghị xử lý cán bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can: Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia (Trung tâm LLTPQG); Lương Nhân Hòa (cựu Phó giám đốc); Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó trưởng Phòng Hành chính - tổng hợp, Trung tâm LLTPQG) và Phạm Quang Hậu (nhân viên Công ty luật Vicco) về tội “Nhận hối lộ”.

19 bị can khác bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ” hoặc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngoài quy kết nhóm Hoàng Quốc Hùng và Phạm Quang Hậu, nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng thông qua cấp phiếu LLTP cho hơn 55.000 trường hợp, cơ quan truy tố còn xác định 11 cá nhân tại Trung tâm LLTP Quốc gia, có liên quan. Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định, bà Lương Thị Hằng (thủ quỹ); Nguyễn Đình Kỳ (Phó trưởng phòng Tiếp nhận và xử lý thông tin); Lê Vân Anh (Chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp), đã thông qua bị can Phạm Quang Hậu để được giải quyết một số hồ sơ cấp Phiếu LLTP và trích một phần tiền để hưởng lợi.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát xét thấy tính chất, mức độ hành vi của các cá nhân nêu trên thực hiện trong thời gian dài nhưng số lượng hồ sơ ít, số tiền hưởng lợi không lớn. Bên cạnh đó, các cá nhân này chỉ là viên chức, không có thẩm quyền quyết định trong việc cấp Phiếu LLTP; họ có nhân thân tốt, đã chủ động khai báo, tích cực hợp tác trong quá trình điều tra và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi (Hằng nộp hơn 6,6 triệu đồng; Vân Anh nộp hơn 13,6 triệu đồng; Kỳ nộp 27 triệu đồng). Do đó, Cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự mà kiến nghị để cơ quan chức năng xem xét, xử lý hành chính.

Đối với 8 cá nhân làm việc tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và phòng hành chính tổng hợp, gồm: Hoàng Mỹ Linh, Trần Mạnh Hùng, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Kiều Ly, Nguyễn Thế Dũng, Lê Minh Quang, Mai Ngọc Chính, Phạm Hùng Ngọc Dũng, cơ quan tố tụng xác định họ chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện công việc hằng ngày theo chỉ đạo của cựu Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia Hoàng Quốc Hùng, không tham gia bàn bạc và cũng không hưởng lợi, nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Tách hồ sơ, điều tra dấu hiệu vi phạm tại các địa phương

Đối với một số vấn đề liên quan khác trong vụ án, trong đó, trường hợp ông Nguyễn Văn Sơn tố cáo bà N.T.H. (nguyên Trưởng phòng thuộc Sở Tư pháp TP Hà Nội) có hành vi đưa hối lộ cho nhân viên Trung tâm LLTP Quốc gia để được cấp Phiếu LLTP trái quy định. Kết quả điều tra không có có tài liệu, chứng cứ xác định bà Hằng có hành vi vi phạm pháp luật nên Cơ quan ANĐT Bộ Công an không có căn cứ xem xét, xử lý hình sự.

Việc Trung tâm LLTPQG sử dụng tiền do người lao động tự nguyện trích lại sau khi được thanh toán tiền từ hợp đồng khoán việc, kết quả điều tra xác định, việc Trung tâm LLTPQG tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tiền do người lao động tự nguyện trích lại, không liên quan đến ngân sách nhà nước. Mục đích sử dụng tiền để phục vụ hoạt động chung của đơn vị và được công khai tài chính hàng năm, nên không có vi phạm.

Về dấu hiệu “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định pháp luật, xảy ra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế các tỉnh: Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước.

Kết quả điều tra đến nay xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật nêu trên không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không thể hoàn thành việc điều tra đối với tất cả hành vi vi phạm pháp luật này trong cùng vụ án. Do đó, ngày 24/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã tách ra vụ án hình sự, tách hành vi và tài liệu liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý sau.