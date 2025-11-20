Kiểm soát chặt an toàn thực phẩm tại chợ Bình Điền: Vững niềm tin và sức khỏe cộng đồng

Với hàng ngàn tấn hàng hoá thực phẩm trung chuyển mỗi đêm, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tại Chợ đầu mối Bình Điền được đặc biệt coi trọng, đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhằm bảo vệ sức khoẻ cho người dân thành phố và các tỉnh lân cận, cũng như giữ gìn thương hiệu của chợ và thương nhân tham gia kinh doanh.

Đêm không ngủ tại chợ đầu mối có quy mô lớn nhất cả nước. Ảnh: Chợ Bình Điền

Lập phòng Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường tại chợ

Chợ Bình Điền là một trong những chợ đầu mối lớn nhất tại TP.HCM. Mỗi đêm, hơn 2.000 tấn hàng hoá phục vụ cho TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận trung chuyển tại đây, với khoảng 1.400 thương nhân kinh doanh tại 1.700 ô vựa, thu hút đông đảo người dân tham gia mua bán.

Nhóm hàng hóa chủ lực tại chợ bao gồm thuỷ hải sản, rau củ quả và thịt gia súc, gia cầm, đặc biệt là ngành hàng thủy hải sản cá biển, cá đồng, thủy hải sản cao cấp,…Mỗi ngày Chợ Bình Điền cung cấp lượng lớn thực phẩm cho người dân TP.HCM, đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng hàng hoá cho thành phố. Theo đó, việc thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ, với mục tiêu đưa thực phẩm tươi ngon - an toàn đến bàn ăn của người dân, được ban lãnh đạo Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) nỗ lực thực hiện, nhất là trong bối cảnh, nhiều vụ việc về thực phẩm bày bán kém chất lượng bị cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian vừa qua.

Ngay từ khi mới đưa chợ Bình Điền vào hoạt động, Tổng Công ty Thương mại Sài gòn đã chủ động thành lập phòng Quản lý chất lượng Vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường thuộc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hoá hàng ngày để kịp thời phát hiện và dừng phân phối những mặt hàng kém chất lượng, chưa đạt yêu cầu.

Công ty chợ Bình Điền phối hợp với Đội Quản lý An toàn Thực phẩm số 10, thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa. Ảnh: SATRA

Theo ông Nguyễn Chí Thành - Trưởng phòng Quản lý chất lượng Vệ sinh ATTP & Môi trường, công ty ưu tiên đội ngũ phòng có chuyên môn, nghiệp vụ cao, đồng thời đầu tư nhiều trang thiết bị, công nghệ hỗ trợ cho công tác kiểm tra chất lượng hàng hoá.

Công ty còn phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn như Đội Quản lý An toàn Thực phẩm số 10, thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá hàng hóa nhập vào chợ hàng đêm.

Theo đó, hàng hoá sẽ được kiểm tra kỹ qua các thông số như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, các loại phẩm màu, xuất xứ hàng hoá... Mẫu có thể lấy ngẫu nhiên để kiểm tra hoặc kiểm soát bằng định tính (kiểm tra nhanh) hay định lượng tại phòng thí nghiệm với các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định. Ước tính lượng mẫu hàng hóa kinh doanh test nhanh tại chợ Bình Điền mỗi tháng - khoảng 120 mẫu/tháng.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Ban quản lý chợ, đồng thời sẽ chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Song song đó, công tác tuyên truyền bà con tiểu thương tại chợ cũng được đẩy mạnh. Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đã được Công ty chợ Bình Điền phối hợp với Sở ATTP thành phố tổ chức định kỳ hằng năm cho tất cả các thương nhân kinh doanh tại chợ, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của thương nhân đối với sức khỏe cộng đồng.

“Chúng tôi rất quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP với các thương nhân kinh doanh tại chợ, đặc biệt với các vấn đề như kinh doanh hàng hóa phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng nhập khẩu phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ, hàng hóa không sử dụng hóa chất cấm,… Ngoài ra thương nhân phải được trang bị kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định”, ông Thành cho biết.

Công ty chợ Bình Điền tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hàng rau củ quả.. Ảnh: SATRA

Thực thi nhiều giải pháp đồng bộ

Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt để loại bỏ hàng hoá kém chất lượng trà trộn vào chợ, Ban lãnh đạo chợ còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường không gian chợ Xanh, sạch, góp phần giữ gìn chất lượng hàng hoá tươi ngon hơn.

Với sự hỗ trợ từ các tiểu thương, chợ đã đưa vào sử dụng hệ thống OXi cung cấp cho nhà lồng tôm – cá, sử dụng điện năng thay thế toàn bộ máy dầu, giúp tôm cá tươi hơn, đồng thời giảm ô nhiễm cho môi trường xung quanh.

Nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại áp dụng, triển khai tại chợ như áp dụng vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc, mã QR và dấu kiểm định của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM với thịt gia súc, gia cầm; mở rộng truy xuất đối với nhóm rau củ, thủy sản.

Công tác vệ sinh môi trường tại chợ cũng được chú trọng với công tác thu gom rác thải để tránh gây ô nhiễm; nâng cấp các khu vệ sinh hiện đại và tiện lợi hơn; đầu tư hệ thống kho lạnh - kho mát đảm bảo lưu trữ hàng hoá. Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền cũng sẽ thực hiện nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải lên công suất 5.000m³/ngày đêm tạo môi trường trong sạch tại chợ.

Công ty chợ Bình Điền test nhanh sản phẩm rau củ quả trong ngày. Ảnh: SATRA

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty QL và KD chợ Bình Điền, Sở ATTP thành phố và chính quyền địa phương, lượng hàng hóa tiêu thụ mỗi đêm đều được đảm bảo an toàn trước khi rời khỏi chợ. Chợ đầu mối Bình Điền đang từng bước khẳng định vị thế của mình không chỉ là trung tâm giao thương lớn của TP.HCM mà còn là nơi khởi đầu kiểm soát an toàn thực phẩm cho cộng đồng, cùng đó là sự minh bạch chất lượng, ổn định về giá cả cho người dân thành phố.