Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 dịp lễ 30/4 - 1/5

TPO - Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trên toàn quốc.

Cụ thể, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ký ban hành Quyết định số 2915/QĐ-QLXNC về việc triển khai biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 26/4 và kéo dài đến hết ngày 4/5. Theo Quyết định, Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp với tình hình thực tế tại từng cảng hàng không, sân bay. Công an cửa khẩu tại các cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh, thành phố có sân bay còn lại được giao nhiệm vụ thông báo nội dung Quyết định này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, các hãng hàng không nước ngoài đang hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay. Bên cạnh đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không hằng ngày về địa chỉ thư điện tử: avsec@caa.gov.vn. Thời gian gửi báo cáo trong khoảng từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 mỗi ngày. Việc tăng cường kiểm soát an ninh cấp độ 1 nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn cho hoạt động hàng không trong dịp cao điểm lễ hội. Minh Đức