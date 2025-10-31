Kích cầu cuối năm Eurowindow ưu đãi nhân ba cho khách hàng tân trang nhà cửa dịp cuối năm

Từ ngày 31/10 đến 15/12/2025, Eurowindow triển khai chương trình khuyến mãi “MỞ CỬA HÔM NAY – NHẬN NGAY ƯU ĐÃI”. Đây là hoạt động tri ân khách hàng thường niên nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, mang đến cơ hội sở hữu sản phẩm Eurowindow chất lượng cao với chi phí tối ưu, nhận quà tặng hấp dẫn.

Trao trọn tri ân

Theo thể lệ chương trình, 100% khách hàng nhà riêng khi ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng (HĐ/PLHĐ) mua và lắp đặt sản phẩm Eurowindow trong thời gian khuyến mãi trên phạm vi toàn quốc sẽ được ưu đãi ngay 10%. Đặc biệt, khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày sau khi ký kết HĐ/PLHĐ được ưu đãi thêm 2%.

Không chỉ ưu đãi trực tiếp tới 12%, Eurowindow còn tung “mưa quà tặng” cho khách hàng với tổng giá trị lên tới gần 02 tỷ đồng. Với hợp đồng dưới 100 triệu đồng, khách hàng được tặng áo mưa hoặc dù cao cấp Eurowindow. Với hợp đồng từ 100 đến dưới 300 triệu đồng, khách hàng nhận ngay đế sạc không dây in logo Eurowindow. Với hợp đồng từ 300 đến dưới 500 triệu đồng, quà tặng là rô bốt lau kính Tahawa (Nhật Bản) trị giá gần 9,4 triệu đồng. Với hợp đồng từ 500 triệu đến dưới 01 tỷ đồng, khách hàng nhận quà tặng máy lọc không khí LG trị giá 28,8 triệu đồng. Đặc biệt, với hợp đồng từ 01 tỷ đồng trở lên, khách hàng sẽ được tặng iPhone 17 Pro Max 256GB trị giá 38 triệu đồng – biểu tượng cho sự đẳng cấp và tiện nghi.

Tiếp nối hành trình 23 năm lan tỏa giá trị bền vững

Chương trình khuyến mãi lần này là hoạt động tri ân nằm trong chuỗi hoạt động được Eurowindow triển khai xuyên suốt năm 2025, nối tiếp các chương trình “Đầu tư xứng tầm – Ưu đãi cực phẩm” và “Mua cửa trúng xe – Nghỉ dưỡng đón hè”. Với sứ mệnh tiên phong mang đến những giải pháp vật liệu xây dựng xanh hàng đầu Việt Nam, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và hiện đại hóa kiến trúc đô thị, Eurowindow tiếp tục khẳng định vị thế Thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Cảnh Hồng- Tổng giám đốc Eurowindow: “Doanh nghiệp luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động. Các chương trình khuyến mãi được thực hiện đều hướng đến mục tiêu tri ân khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng thương hiệu suốt hơn hai thập kỷ”.

Ông Hồng nhấn mạnh thêm: “Eurowindow không chỉ cung cấp sản phẩm, chúng tôi mang tới giải pháp toàn diện, tiện nghi, an toàn, tiết kiệm năng lượng và thẩm mỹ vượt trội cho mỗi ngôi nhà Việt”.

Trong suốt hơn 23 năm hình thành và phát triển, Eurowindow luôn giữ vững vị thế tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ sản xuất cửa, vách kính hiện đại hàng đầu, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện và thân thiện môi trường.

Các sản phẩm nổi bật của Eurowindow bao gồm: cửa nhôm, cửa uPVC, cửa gỗ, cửa kính cường lực, hệ vách kính lớn, mặt dựng nhôm kính, cửa cuốn, cửa chống cháy, cửa tự động, cửa thông minh nhằm mang đến sự lựa chọn toàn diện cho mọi phân khúc khách hàng.

Eurowindow kiến tạo không gian sống tiện nghi cho hàng triệu tổ ấm Việt

Thời gian qua, Eurowindow không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ mang đến những sản phẩm xanh, tiết kiệm năng lượng, tích hợp led và năng lượng mặt trời, giải pháp thông minh có thể vận hành qua app, remote hay công tắc.

Với mạng lưới chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi tận tâm, Eurowindow kỳ vọng chương trình sẽ lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn trong mùa mua sắm cuối năm.

Khách hàng quan tâm sản phẩm và ưu đãi vui lòng tìm hiểu chi tiết thể lệ tại website: https://eurowindow.biz/tin-tuc/tin-khuyen-mai/the-le-chuong-trinh-khuyen-mai-mo-cua-hom-nay%E2%80%93nhan-ngay-uu-dai.html