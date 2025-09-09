Kia Sorento bản mới lộ diện tại Việt Nam

TPO - Mẫu SUV Kia Sorento bản mới 2025 vừa lộ diện công khai trên đường phố Việt Nam, báo hiệu ngày ra mắt chính thức đã gần kề.

Từ giữa năm 2024, mẫu Kia Sorento bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã không ít lần được bắt gặp khi kiểm tra khí thải tại Hà Nội. Tuy nhiên, thông tin về lịch ra mắt chính thức vẫn chưa được hãng công bố.

Nhưng mới đây nhất, một chiếc Kia Sorento bản facelift đã được bắt gặp tại một khu đô thị ở TP.HCM. Đây là lần đầu tiên mẫu xe Hàn Quốc này lộ diện mà không có lớp ngụy trang nào.

Chiếc Kia Sorento phiên bản nâng cấp xuất hiện công khai tại TP.HCM. Ảnh: Tran Phong

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy ngày ra mắt chính thức của Kia Sorento bản mới 2025 đã gần kề. Trong những tháng gần đây, mẫu xe Hàn này cũng liên tục được giảm giá mạnh tại đại lý, động thái được cho là nhằm “xả hàng” bản cũ để chuẩn bị đón phiên bản nâng cấp mới.

Phiên bản hiện hành đang phân phối tại Việt Nam mở bán chính hãng từ tháng 9/2020, tính đến nay đã tròn 5 năm. Việc ra mắt bản facelift là cần thiết để làm mới dòng xe, từ đó tăng sức hút với khách hàng.

Về chiếc Kia Sorento vừa lộ diện mới đây, xe sở hữu ngoại thất màu xám và bảng tên “New Sorento”. Đây là cách đặt tên phiên bản nâng cấp của Kia Việt Nam, từng xuất hiện trên các mẫu Carnival, Sonet và Seltos.

Ở bản facelift, Kia Sorento có ngoại hình được làm mới, dễ nhận thấy nhất là cụm lưới tản nhiệt và thiết kế cụm đèn trước giống Carnival. Cản trước giờ gọn gàng hơn, trong khi phía sau xe được tinh chỉnh nhẹ ở thiết kế đèn hậu và phần ốp dưới của cản sau

Tham khảo mẫu xe đã ra mắt tại Philippines, nội thất của Sorento mới có một số cải tiến với cụm màn hình cong phía sau vô-lăng kết hợp hai màn hình 12,3 inch, bổ sung tính năng Apple CarPlay và Android không dây. Bảng điều khiển trung tâm và cửa gió điều hòa được thiết kế lại gọn gàng hơn.

Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, nên nhiều khả năng Kia Sorento mới khi ra mắt Việt Nam vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ hiện có gồm: diesel 2.2L, xăng 2.5L, hybrid 1.6L và plug-in hybrid 1.6L.

Dẫu vậy, những nâng cấp về thiết kế và trang bị hứa hẹn sẽ giúp Kia Sorento gia tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ D. Kể từ đầu năm 2025 đến nay, dù được áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá từ hãng và đại lý nhưng Sorento mới bán được 516 chiếc, chỉ bằng 1/3 so với mẫu xe đồng hương là Hyundai Santa Fe.