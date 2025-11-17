Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue nổi bật giữa trung tâm Nghệ An

Eurowindow Holding đang triển khai khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tại trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Đây là một trong hai công trình trọng điểm của Eurowindow Holding trong năm 2025 nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao, tạo xung lực phát triển mới cho thị trường bất động sản Nghệ An giai đoạn 2025–2030.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Eurowindow Holding đã ra mắt dự án Eurowindow Sport Garden – khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden tại phường Thành Vinh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng hệ sinh thái bất động sản của doanh nghiệp tại địa phương.

Tọa lạc tại trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, thuộc phường Vinh Phú và Vinh Lộc, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue nằm sát giao điểm giữa đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc. Dự án cận kề các khu dân cư hiện hữu cùng lợi thế về hạ tầng kết nối, không chỉ thuận lợi giao thương mà còn mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh sinh lời bền vững, tiềm năng tăng giá cao.

Toàn cảnh dự án khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue.

Eurowindow Central Avenue kiến tạo giới hạn các sản phẩm thấp tầng với các căn biệt thự và shophouse mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển thanh lịch, có bố trí thang máy, vị trí điều hòa, bồn nước và bình nóng lạnh được giấu kín khéo léo, đảm bảo thẩm mỹ, có khoảng lùi trước sau làm sân vườn và bố trí tiểu cảnh, có gara và chỗ đỗ ô tô.

Biệt thự đơn lập và song lập cao 3 tầng, mặt tiền rất rộng từ 10 - 14m, thiết kế sang trọng, bề thế, đặc biệt khu sân phơi được trang bị mái kính cảm biến thời tiết, giúp thông gió tự nhiên, đón ánh sáng mặt trời và tự động đóng lại khi trời mưa. Các tầng bố trí công năng hợp lý, trong đó tầng 1 gồm phòng khách liên thông bếp – phòng ăn, gara ô tô và vệ sinh chung. Tầng 2 gồm hai phòng ngủ khép kín có ban công, trong đó phòng master diện tích lớn hơn có thiết kế rộng rãi. Tầng 3 bố trí phòng thờ và hai phòng ngủ khép kín có ban công đón sáng. Tầng áp mái có phòng giúp việc, khu giặt, sân phơi và vệ sinh riêng.

Các căn shophouse có thiết kế vuông vức, nổi bật với mặt tiền rộng từ 6 - 8m, chủ yếu là các căn có mặt tiền rộng từ 7 đến hơn 8m, gồm shophouse 3 tầng 1 tum và shophouse 5 tầng phù hợp vừa ở vừa kinh doanh. Tầng 1 thiết kế phù hợp để kinh doanh. Tầng 2 gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ăn liên thông và 1 phòng vệ sinh. Tầng 3 gồm 2 phòng ngủ có ban công, trong đó có phòng ngủ master diện tích lớn. Tầng 4 gồm 2 phòng ngủ; 1 phòng đa năng. Ở tầng tum hoặc tầng 5 bố trí phòng thờ, phòng giặt, sân phơi và sân chơi.

Eurowindow Central Avenue còn đáp ứng tiêu chí công trình xanh với cảnh quan xanh bao phủ bởi nhiều cây xanh, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng. Dự án sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E), giúp tiết kiệm điện năng, cách âm, cách nhiệt vượt trội. Sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho đèn facade, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, shophouse và một số khu vực vườn hoa. Bên cạnh đó, khu đô thị còn ứng dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh và công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A. Nước sau xử lý có thể tái sử dụng để tưới cây, vượt trội so với các khu đô thị khác thông thường chỉ đạt chuẩn B.

Eurowindow Central Avenue sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Dự án sở hữu hệ thống hàng chục tiện ích nội khu đáp ứng nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi như bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe,... Bên cạnh đó, cư dân còn được thừa hưởng hàng loạt tiện ích ngoại khu như bệnh viện, trường học, rạp chiếu phim, quảng trường, công viên, trung tâm hành chính và thương mại.

Phát biểu tại Lễ khởi công Eurowindow Central Avenue (TP. Vinh, Nghệ An)vừa qua, Ông Nguyễn Cảnh Hồng – Phó Chủ tịch HĐQT Eurowindow Holding khẳng định mục tiêu kiến tạo khu đô thị thượng lưu, thiết lập chuẩn sống mới cho khu vực.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng – Phó Chủ tịch HĐQT Eurowindow Holding cho biết, sự xuất hiện của Eurowindow Central Avenue tại trung tâm (TP. Vinh) tỉnh Nghệ An thể hiện rõ quyết tâm của Eurowindow Holding trong việc kiến tạo một khu đô thị thượng lưu, mang đến những sản phẩm chất lượng vượt trội, đồng thời là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản của doanh nghiệp tại khu vực Bắc Trung Bộ.