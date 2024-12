Khai phá tiềm năng kinh doanh, đầu tư siêu 'hot' căn hộ thương mại dịch vụ tại Eurowindow River Park

Căn hộ thương mại dịch vụ Eurowindow River Park đang có mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ từ 32 triệu đồng/m2, chỉ bằng 30% giá căn hộ trong khu vực. Với diện tích lớn lên đến 251m2, hệ thống tiện ích "all in one" cùng vô vàn lợi thế khác, đây là không gian đa năng lý tưởng để kinh doanh cho thuê văn phòng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, phòng tập Gym...

Văn phòng cho thuê: Đón đầu làn sóng dịch chuyển, giao thương Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông Bắc Hà Nội, từ Eurowindow River Park, việc di chuyển đến các khu công nghiệp, trung tâm hành chính và sân bay Nội Bài vô cùng thuận tiện, đây là một điểm cộng lý tưởng cho hoạt động kinh doanh văn phòng cho thuê. Các căn hộ thương mại dịch vụ có diện tích đa dạng từ 150-251m2, giúp chủ sở hữu dễ dàng bố trí “setup” thành không gian văn phòng chuyên nghiệp, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của nhiều loại hình doanh nghiệp, từ startup đến doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hơn nữa, Eurowindow River Park sở hữu hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" bao gồm trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê, bể bơi, phòng tập gym... đáp ứng nhu cầu dịch vụ của đội ngũ nhân viên văn phòng. Không gian sống xanh và yên tĩnh tại đây cũng mang đến môi trường làm việc thoải mái, tràn đầy năng lượng cho nhân sự của các doanh nghiệp. Khu vực Đông Bắc đang trở thành điểm nóng kinh tế với sự phát triển mạnh mẽ về giao thương, thu hút đông đảo các thương hiệu, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài và cộng đồng chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc lâu dài tại đây đã tạo nên nhu cầu thuê nhà ở tăng cao. Điều này mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho thị trường bất động sản cho thuê tại khu vực Đông Bắc. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: Đón đầu xu hướng sống cân bằng “Thân- Tâm- Trí” Không chỉ thu hút cư dân nội khu gần 10.000 người với mức sống cao, Eurowindow River Park còn sở hữu vị trí đắc địa trên mặt đường Trường Sa, dễ dàng tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng từ khu vực lân cận. Nắm bắt xu hướng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngày càng gia tăng, cơ hội kinh doanh tại đây càng thêm rộng mở, hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Eurowindow River Park sở hữu không gian yên tĩnh, thoáng mát, rất phù hợp để kinh doanh mảng này... mang đến cảm giác thư giãn tối đa cho khách hàng. Hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích đa dạng nội khu Eurowindow River Park cũng bổ trợ hiệu quả cho việc kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Khách hàng có thể kết hợp sử dụng nhiều dịch vụ trong cùng một khu vực, tiết kiệm thời gian và tăng sự thuận tiện. Chị Phương Anh cư dân tại Eurowindow River Park hào hứng chia sẻ: "Cuối tuần, gia đình tôi thường tranh thủ "nạp năng lượng" bằng các hoạt động thư giãn như cùng nhau như cà phê, mấy mẹ thì spa, làm nail hay gội đầu dưỡng sinh. Thật may là các dịch vụ này đều nằm gần nhau, nên rất tiện. Tôi có thể vừa làm đẹp, vừa "cắp nách" con đi cùng để bé vui chơi trong khu vui chơi an toàn. Các gia đình trẻ bây giờ ai cũng thích sống tiện nghi và tận hưởng như vậy cả!" Trung tâm giáo dục - Đào tạo: Đón đầu xu hướng đầu tư bền vững cho tương lai con trẻ Eurowindow River Park sở hữu vị trí đắc địa, nằm ngay trong khu đô thị sầm uất, gần kề hệ thống trường học liên cấp. Vị trí này không chỉ giúp cư dân rút ngắn thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn cho con trẻ mà còn mang đến một môi trường giáo dục thuận lợi, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai. Sự phát triển của các cơ sở đào tạo, trung tâm năng khiếu, ngoại ngữ tạo nên một môi trường học tập phát triển an toàn và lành mạnh cho những cư dân nhí trong không gian sống xanh, trong lành, cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Các căn hộ thương mại dịch vụ, với diện tích rộng rãi dễ dàng kiến tạo thành những lớp học hiện đại, những phòng chức năng tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của các mô hình giáo dục. Hơn thế nữa, Eurowindow River Park còn nắm giữ tiềm năng phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao nhờ vào tốc độ tăng trưởng dân số trẻ tại khu vực Đông Anh. Chị Hồng Hạnh, hiệu trưởng một trường mầm non song ngữ quốc tế chia sẻ: "Cơ sở tại Eurowindow River Park hoạt động rất hiệu quả. Không gian trong căn hộ được thiết kế an toàn, bên cạnh đó, chúng tôi còn tận dụng được sân chơi và khuôn viên cây xanh rộng rãi cho các hoạt động ngoại khóa, giúp các bé khám phá thiên nhiên mà không cần đi xa". Tại Eurowindow River Park, các nhà đầu tư có thể khai thác những mô hình giáo dục tiềm năng như: trường mầm non chất lượng cao, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm phát triển kỹ năng toàn diện, hay lớp học năng khiếu nghệ thuật, thể thao. Đầu tư vào giáo dục tại Eurowindow River Park không chỉ mang lại lợi nhuận hấp dẫn mà còn là hành trình vun đắp, ươm mầm thế hệ tương lai, góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh và phát triển. Phòng tập Gym & Yoga đón sóng chất sống thời thượng Nếu bạn là nhà đầu tư nhạy bén nắm bắt xu hướng "sống khỏe" đang ngày càng lên ngôi, Eurowindow River Park chính là nơi lý tưởng để hiện thực hóa tầm nhìn kinh doanh với mô hình phòng tập Gym & Yoga. Bởi lẽ, cư dân của Eurowindow River Park là những người trẻ thành đạt, năng động, có ý thức cao về việc chăm sóc sức khỏe và vóc dáng, đồng thời sẵn sàng chi trả cho những dịch vụ chất lượng. Hơn nữa, căn hộ thương mại dịch vụ tại đây sở hữu không gian rộng rãi, thoáng đãng, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng phòng tập Gym & Yoga hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu tập luyện. Không chỉ vậy, với lượng khách hàng tiềm năng lớn từ chính cư dân nội khu và khu vực lân cận, phòng tập Gym & Yoga hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định và lợi nhuận cao. Đầu tư phòng tập Gym & Yoga tại Eurowindow River Park là quyết định thông minh, giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng sống khỏe, đồng thời góp phần kiến tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, thịnh vượng. Eurowindow River Park với những lợi thế vượt trội về vị trí, tiện ích và tiềm năng phát triển đang mở ra cơ hội kinh doanh phong phú cho các nhà đầu tư. P.V