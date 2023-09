Khu di sản Huế miễn vé tham quan dịp Quốc khánh 2/9

Sáng 1/9, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết khu di sản Huế thuộc quản lý của đơn vị sẽ mở cửa miễn phí đón người dân và du khách trong nước đến tham quan vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Các điểm mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan trong nước vào ngày 2/9 gồm khu di tích Đại nội Huế, các lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Lăng Thiệu Trị, Đồng Khánh, cung An Định, điện Hòn Chén, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế…

Thời gian mở cửa đón khách tham quan miễn phí bắt đầu từ 7h đến 17h30 ngày 2/9. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lưu ý, du khách vào tham quan khu di sản Huế cần mang theo căn cước công dân để thuận tiện trong việc phân luồng du khách.

Để bảo đảm phục vụ du khách dự kiến tăng đột biến khi đến tham quan khu di sản Huế trong dịp lễ 2/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã xây dựng phương án và tăng cường lực lượng bảo vệ, và các lực lượng liên quan.

Ngoài ra, Trung tâm còn triển khai các loại hình dịch vụ như dịch vụ về trải nghiệm thực tế ảo, dịch vụ trang phục cung đình để du khách có thêm trải nghiệm khi vào tham quan khu di sản Huế.

Ngoài khu di sản triều Nguyễn, du khách còn có nhiều sự lựa chọn tham quan, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa - thể thao, dã ngoại khi đến Huế.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TT-Huế, vào tối 1/9, tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (ngã 6 đường Hùng Vương, TP Huế) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng lễ Quốc khánh. Giải đua ghe truyền thống lần thứ 34 năm 2023 trên sông Hương diễn ra vào sáng 2/9, đoạn gần công viên Lý Tự Trọng.

Dịp này, UBND huyện Quảng Điền phối hợp CLB Hue Citadel Runners tổ chức giải chạy Quảng Điền Half Marathon 2023 vào sáng ngày 3/9, nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa lịch sử, mảnh đất, con người Quảng Điền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) trong các ngày từ 1 đến 4/9 diễn ra chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng và giao lưu văn nghệ các trường học trên địa bàn, giao lưu văn nghệ giữa người dân và du khách trong và ngoài địa phương và hoạt động Chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn.

Theo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, trong 8 tháng đầu năm, ngành du lịch tỉnh tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, tổng lượng khách du lịch tăng mạnh, ước đạt 2,1 triệu lượt khách, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đặc biệt khách quốc tế ước đạt 672.000 lượt, gấp 9 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.600 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.