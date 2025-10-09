Không xã, phường nào ở Hà Nội đủ số lượng cán bộ làm quy hoạch

TPO - Thống kê cho thấy mỗi xã, phường để đáp ứng được yêu cầu cần có 2 kiến trúc sư, 1 kiến trúc sư quy hoạch, 1 kiến trúc sư công trình, 5 kỹ sư hạ tầng và chuẩn bị hạ tầng. Qua rà soát, 126 đơn vị xã, phường trên địa bàn, không có đơn vị nào đáp ứng được yêu cầu này.

Ngày 9/10, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội triển khai tổ chức Hội nghị: “Phổ biến, trao đổi, thảo luận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc trong quá trình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho biết, công tác quy hoạch là rất quan trọng, phải thực sự đi trước một bước, đóng vai trò là kim chỉ nam dẫn dắt sự phát triển. Quy hoạch kiến tạo không gian phát triển, sắp xếp lãnh thổ một cách khoa học, hài hòa, tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế - xã hội.

Bối cảnh này càng trở nên đặc biệt khi thành phố đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường.

Trong quá trình chuyển đổi này, có phường xã cũng đã quen với các quy trình, nhiệm vụ mới, nhưng cũng có phường xã còn gặp không ít bỡ ngỡ và vướng mắc.

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Thu

Theo tinh thần của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn mới, vai trò của UBND phường xã hiện nay phải thực hiện chức trách quan trọng theo phân quyền. Giờ đây, UBND cấp xã là một mắt xích chủ động, trực tiếp trong chuỗi quản lý nhà nước, được giao những thẩm quyền cụ thể như: tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn mình quản lý; cung cấp thông tin quy hoạch cho người dân và doanh nghiệp. Đây là một sự thay đổi lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ cơ sở phải nâng cao năng lực, nắm vững chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông tin: Trên cơ sở kết quả khảo sát các ý kiến, kiến nghị của 126 xã phường, vấn đề gặp vướng mắc nhất hiện nay là năng lực và cơ chế chính sách, thẩm quyền để giải quyết các nội dung công việc.

Theo kiến nghị của các xã, phường về tổ chức bộ máy đối với các xã là phòng kinh tế-hạ tầng, đối với các phường là phòng kinh tế-hạ tầng-đô thị hiện nay chưa thật sự phù hợp.

Thống kê cho thấy mỗi đơn vị để đáp ứng được yêu cầu cần có 2 kiến trúc sư, 1 kiến trúc sư quy hoạch, 1 kiến trúc sư công trình, 5 kỹ sư hạ tầng và chuẩn bị hạ tầng. Qua rà soát, 126 đơn vị xã, phường trên địa bàn, không có đơn vị nào đáp ứng được yêu cầu này.

Trong bối cảnh phân quyền, phân cấp được thực hiện mạnh mẽ, thẩm quyền là của UBND cấp xã. Phòng chuyên môn của các xã, phường bình quân chỉ có từ 20-25 cán bộ và tiếp tục giảm dần số lượng trong khoảng 20-25%. Trong khi đó, trách nhiệm gánh vác liên quan đến 7 sở, ngành.

"Hội nghị hôm nay được tổ chức với mục tiêu tạo ra một diễn đàn trao đổi về chuyên môn của hai cấp quản lý. Chúng tôi mong muốn được hiểu rõ những khó khăn thực tiễn mà các đồng chí đang gặp phải trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc tại cơ sở để cùng nhau tìm ra giải pháp tháo gỡ một cách hiệu quả nhất", ông Kỳ Anh chia sẻ.

Trong chương trình làm việc, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND phường, xã đã cùng nhau tìm hiểu, trao đổi về 5 chuyên đề thiết thực, bao trùm các vấn đề trọng tâm từ quy hoạch chung, phân cấp thẩm quyền, quy hoạch chi tiết, cho đến quản lý các công trình theo tuyến.

Nhiều xã, phường đã nêu ý kiến, các vấn đề vướng mắc, khó khăn và đã được các lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên ngành của Sở Quy hoạch - Kiến trúc giải đáp ngay tại hội nghị.