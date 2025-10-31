Không nên 'đồng phục' một phường có 50.000 dân với phường có 140.000 dân

TPO - Dẫn báo cáo của các cơ quan chức năng nêu "số lượng cán bộ cấp xã không thiếu nhưng thiếu người làm đúng việc", GS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, không nên “đồng phục” một phường có 40.000 – 50.000 dân với một phường có 140.000 dân.

Sáng 31/10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến cho dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trong khuôn khổ hội thảo, diễn ra 2 phiên thảo luận: 40 năm đổi mới và kết quả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Định hướng phát triển và những quyết sách chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

Tại phiên thảo luận 1, GS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, nhấn mạnh, vấn đề cải cách bộ máy, cải cách hành chính thực hiện trong năm 2025 thực sự là một cuộc cách mạng, đã làm được rất nhiều việc.

“Việc chúng ta quyết nhanh như vậy, quyết dứt khoát, quyết mạnh như vậy thì cũng xác định sẽ có những thách thức, khó khăn. Như Tổng Bí thư đã nói là chúng ta "vừa chạy vừa xếp hàng" và chúng ta vừa làm vừa điều chỉnh”, ông Sửu nói.

GS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công. Ảnh: T.V.



Từ thực tiễn nghiên cứu thực tiễn, GS.TS Nguyễn Quốc Sửu cho biết, hiện đang nổi lên 3 thách thức.

Đầu tiên, ông Sửu cho rằng, việc chuyển từ mô hình chính quyền 4 cấp thành 3 cấp đã làm rõ ràng hơn sự phân cấp "không cần bàn nữa". Nhưng về triết lý phân quyền cần phải xác định lại cho phù hợp.

"Nếu nhìn theo cách phân quyền của 28 nghị định vừa qua, vẫn mang dáng dấp phân quyền song trùng trực thuộc của chính quyền 4 cấp. Làm thế nào để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, ông Sửu nói.

Thách thức thứ 2, theo ông Sửu, với chính quyền cấp xã, phải phân biệt đâu là cấp chính quyền, đâu là cấp hành chính. Ông Sửu nhìn nhận, vừa qua, cấp xã mới đang là một trạm trung chuyển, một trạm cung cấp dịch vụ công.

Dẫn báo cáo của các cơ quan chỉ ra số lượng cán bộ cấp xã không thiếu nhưng thiếu người làm đúng việc, ông Sửu cho rằng không nên “đồng phục” một phường có 40.000 – 50.000 dân với một phường có 140.000 dân. "Rõ ràng số người cần cung cấp dịch vụ khác nhau nhưng người làm giống nhau, đồng phục sẽ khó làm việc", ông Sửu nói thêm.

Khó khăn thứ 3, theo ông Sửu, là phải bố trí người đúng chuyên môn làm việc. Đơn cử như trước đây, ở một quận, phòng giáo dục có 16 – 18 người, giờ một phường có 2 người làm giáo dục, quản lý 20 trường.

"20 trường, tuy ít hơn 50 trường (cấp quận quản lý trước đây – PV) nhưng lượng công việc có khi nhiều hơn 50 trường, bởi chuyển toàn bộ nhiệm vụ của cấp huyện xuống, một số nhiệm vụ cấp tỉnh xuống. Rõ ràng nhiệm vụ nhiều hơn nhưng chỉ có 2 người làm và 2 người lại chưa đúng chuyên môn”, ông Sửu phân tích.

Một điểm nữa, ông Sửu chỉ ra là trước đây nhiều người làm một việc còn hiện nay một người làm nhiều việc. Vì thế, các chính sách về kinh tế, khuyến khích để giữ người phải thay đổi. "Việc thì nhiều, trách nhiệm thì cao nhưng tiền không thay đổi. Chỗ này rất khó khăn", ông Sửu nêu thêm.

Trao đổi thêm, ông Sửu cho rằng, qua việc thực hiện “cuộc cách mạng” tinh gọn tổ chức bộ máy, cho thấy bài học kinh nghiệm là “dám quyết”, vấn đề nào chín, đồng thuận cao thì quyết luôn.

Một kinh nghiệm nữa, theo ông Sửu, là “quyết chính sách không được quyết một lần ăn cả đời, mà phải quyết theo vòng đời của chính sách”. Theo đó, chính sách đi vào thực tiễn và thực tiễn phải giám sát, phải quản trị được chính sách; phải bám thực tiễn để tổng kết chính sách.

“Chúng ta lấy chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, làm động lực và sự hài lòng của người dân làm tiêu chí để đánh giá cán bộ công chức. Thế thì chúng ta phải khảo sát xem dịch vụ công đã được chưa, có cần phải điều chỉnh gì không. Có nghĩa rằng, chúng ta quyết chính sách và phải giám sát chính sách, quản trị chính sách trong cả một vòng đời chính sách”, ông Sửu nói.