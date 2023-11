Không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa dài ngày

TPO - Mưa lớn bắt đầu từ gần sáng ngày 25/11, dự báo kéo dài đến khoảng 27/11. Trọng tâm mưa là các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, tổng lượng mưa nơi to nhất có thể vượt 600mm.

Theo ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, một khối không khí lạnh tăng cường đang tràn xuống nước ta.

Do tính chất lệch Đông, đợt không khí lạnh này không gây rét sâu ở miền Bắc nhưng gây mưa rất lớn, diện rộng ở các tỉnh miền Trung.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ khoảng gần sáng ngày 25 đến ngày 27/11, khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt.

Tại một số nơi, nhiễu động gió Đông kết hợp với địa hình đón gió có thể gây mưa đặc biệt lớn với tổng lượng mưa khoảng 600mm/đợt, có nơi trên 600mm.

Ông Anh Tuấn cho biết, đợt mưa này được nhận định ít khả năng lớn như đợt mưa từ 13-17/11, từng gây ra kỷ lục mưa ở Huế. Tuy nhiên, do tính chất mưa lớn, kéo dài nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các đô thị, vùng trũng thấp ven sông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ, trong chiều và đêm 23/11 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến giữa tháng 12, miền Trung tiếp tục xuất hiện các mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, tập trung trong giai đoạn cuối tháng 11, sau đó mưa có xu hướng giảm dần.