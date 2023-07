Không hủy đêm nhạc BlackPink, Hà Nội công bố con số 67.000 khán giả

TPO - Sau cuộc họp ngày 24/7 quanh thông tin hủy đêm nhạc của BlackPink, UBND thành phố Hà Nội chính thức thông tin về hai đêm nhạc tại sân vận động Mỹ Đình dự kiến thu hút 67.000 khán giả.

Ngày 25/7, UBND thành phố Hà Nội ra thông cáo về “Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023”. Không đề cập trực tiếp tới thông tin hủy đêm nhạc gây xôn xao dư luận trước đó, UBND TP. Hà Nội nhắc lại về quy trình, thẩm quyền chấp thuận tổ chức biểu diễn cho nhóm nhạc BlackPink, đồng thời nêu các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khán giả.

Căn cứ Nghị định144/2020/NĐ-CP quy định về nghệ thuật biểu diễn, Quyết định 2717QĐ-UBND ngày 23/6/2021 về việc ủy quyền một số nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của cty TNHH Âm nhạc IME. Ngày 30/6 Sở VHTT Hà Nội ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức chương trình nghệ thuật.

“Chương trình biểu diễn là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế, có quy mô lớn. Nhóm nhạc BlackPink là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu, nổi tiếng của Hàn Quốc được giới trẻ yêu thích. Chương trình được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới và nếu được tổ chức thành công tại Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội - Việt Nam điểm đến an toàn thân thiện, quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam", UBND thành phố Hà Nội nêu.

Hà Nội cũng đánh giá đây là cơ hội để Hà Nội giao lưu, phát triển công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 09 của Thành ủy về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với hai đêm nhạc tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đưa ra thông tin đêm diễn 29/7 có khoảng 36.000 khán giả, đêm diễn 30/7 thu hút 31.000 khán giả.

“Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Sở Y tế chịu trách nhiệm xây dựng phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch”, UBND thành phố Hà Nội nêu.