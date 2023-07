'Nơi giấc mơ tìm về' tập 42: Mai Anh (Minh Thu) tạ lỗi với bố mẹ Gia An (Lãnh Thanh)

TPO - Biết bố mẹ mình trực tiếp liên quan tới cái chết của bố mẹ Gia An (Lãnh Thanh), Mai Anh (Minh Thu) ra mộ của bố mẹ Gia An để tạ lỗi. Gia An đau khổ vì thân phận thực sự bị giấu kín suốt hơn 20 năm qua.