'Nơi giấc mơ tìm về' tập 41: Phương (Việt Hoa) mắng Gia An (Lãnh Thanh)

TPO - Trong tập 41 bộ phim "Nơi giấc mơ tìm về", Gia An (Lãnh Thanh) trách bà Lan (NSND Lê Khanh) và ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) khiến anh trở thành trẻ mồ côi. Cũng vì oán giận bà Lan, Gia An giũ bỏ hết trách nhiệm với công ty La La. Mai Anh (Minh Thu) biết sự thật về việc bố mẹ cô cho người truy sát bố mẹ Gia An.